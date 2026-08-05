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▲8月8日及8月9日指定活動日，使用愛買APP會員條碼結帳，單筆消費滿2000元享9折回饋。（圖／愛買提供）

▲愛買購買寶僑品牌系列商品單筆滿399元現折30元。（圖／愛買提供）

▲萬家福中元節百件商品買一送一。（圖／翻攝自萬家福）

▲（圖／翻攝自萬家福）

中元節越來越接近了！隨著普渡採購需求持續升溫，愛買量販祭出優惠再加碼，聯手超過20大品牌推出滿額現折活動，且會員每週末單筆消費滿2000元可享9折回饋，卡迪那、光泉、雀巢等熱門品牌都特價。愛買推出「週週回饋」優惠活動，8月8日及8月9日指定活動日，使用愛買APP會員條碼結帳，單筆消費滿2000元，即可獲得9折電子現金抵用券，最高回饋500元，每位會員最高可回饋2次。若搭配遠東商銀信用卡付款，再加碼贈送100元電子現金券，單筆最高回饋600元，數量有限送完為止。餅乾：購買可樂果、卡迪那、寶咔咔、滿天星及元本山全系列，單筆滿299元現折20元飲料：貝納頌滿259元折15元、光泉常溫飲料全品項滿199元折20元，光泉牛乳、光泉冷泡茶等熱門商品皆適用，折幅高達10%酒品：台灣啤酒指定系列滿399元折25元，約翰走路及蘇格登系列滿2,000元折150元。沖泡飲品：雀巢、克寧成人奶粉、美祿及星巴克系列滿888元折100元，UCC沖泡咖啡全系列滿399元折30元油品：維義油品全系列滿399元現折30元罐頭：台糖罐頭全系列滿259元折20元、新東陽烹調類DM指定商品滿300元折20元，以及味全烹調類DM指定商品滿199元折15元。生活用品：寶僑指定品牌滿399元折30元，海倫仙度絲、好自在、抗菌洗衣精等熱門商品皆適用；此外，好來及高露潔系列滿399元折50元，白人系列商品滿299元折30元。萬家福、樂家康中元節祭出滿額9折回饋，活動期間包含8月8日至9日、8月15日至16日、8月22日至23日，以及8月24日至26日，會員於指定門檻消費即可享折扣回饋。其中，萬家福量販及線上購物單筆消費滿2,000元，樂家康超市與家速配單筆消費滿888元，即可享9折優惠。其中實體門市以現金折價券形式回饋，線上購物則可直接於當筆消費折抵。（萬家福線上購物不參與8月24日至26日9折活動。）萬家福量販與樂家康超市，近百件熱購商品買一送一，包含零食、堅果、沖泡咖啡、油品、 米、茶飲、醬油、冷凍冷藏、冰品、衛生紙及養生補品。