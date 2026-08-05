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CBA 天津榮鋼籃球俱樂部完整聲明如下：

征戰CBA天津榮鋼先行者長達6年的台灣明星後衛林庭謙，今（5）日獲前東家發出感性離隊聲明。驚喜的是，天津球團不僅證實已經開出「頂薪」留人遭拒，更在官宣文中直接幫忙公佈林庭謙下一站將正式返台降臨TPBL職籃，並加盟臺北台新戰神隊。現年26歲的林庭謙自2020年以選秀探花之姿加入CBA後，逐漸成長為天津隊的後場絕對核心。上賽季他打出生涯代表作，繳出場均19.2分、5.2助攻、1.5抄截的頂級數據，不僅榮獲CBA年度第二隊肯定，更首度入選全明星賽，宰制力堪稱亞洲頂尖後衛。天津球團在今日的離隊聲明中感性表示，球團雖已提供滿額「頂薪」續約合約，但基於尊重林庭謙個人職業生涯規劃，雙方確定結束長達6年的合作關係。天津隊除了表達感謝與祝福外，更在聲明中拋出震撼彈，直接證實林庭謙將加盟TPBL臺北台新戰神，開啟職業生涯新篇章。面對前東家的「搶先爆料」，臺北台新戰神目前尚未發表正式官方聲明。不過，上季戰績排名聯盟倒數第二的戰神隊，為了解決後場戰力缺口，先前就傳出開出極具誠意的天價年薪才成功打動正值巔峰期的林庭謙。日前戰神新任營運長楊勝凱在選秀會受訪時，面對林庭謙返台加盟的傳聞就曾語帶玄機地表示：「讓子彈飛一會兒，有消息就會盡快對外公布。」如今戰神真的可望迎來隊史最重要的補強。天津榮鋼籃球俱樂部與林庭謙的合同於今年期滿，基於對球員能力及未來發展的充分認可，俱樂部向林庭謙提供了滿額頂薪續約合同。因個人職業發展規劃，林庭謙最終選擇加盟中國台灣地區TPBL聯賽台新戰神隊，開啟職業生涯新的征程。回首過去六年，林庭謙與球隊在賽場上共同拼搏，彼此信任、相互支持。自2020年通過選秀加盟天津先行者以來，林庭謙在CBA聯賽這一國內頂級職業籃球舞台上不斷磨煉、穩步成長。從初入職業賽場的年輕球員，到逐漸成為球隊後場的重要力量，他的每一步成長，都離不開自身的努力，也凝聚著俱樂部、教練組和隊友長期以來的培養、支持與陪伴。六年時間里，林庭謙與球隊共同經歷挑戰與突破，在賽場內外留下了許多難忘瞬間。感謝林庭謙多年來為天津先行者作出的貢獻，也感謝他為天津籃球和廣大球迷帶來的精彩表現。按照CBA聯賽相關規定，天津榮鋼籃球俱樂部保留對林庭謙的優先續約權。無論未來身在何方，這里始終有熟悉的隊友和熟悉的掌聲吶喊聲，隨時歡迎你再次回到球隊，與我們並肩作戰。感謝六載同行，天津先行者衷心祝願林庭謙在未來的職業生涯中一切順利，保持熱愛、健康前行，在新的賽場繼續展現自己的實力！