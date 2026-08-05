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洛杉磯道奇隊25歲捕手拉辛（Dalton Rushing）因右肘內側副韌帶損傷，本季恐難以回歸捕手崗位。這項消息於4日（台灣時間5日）經多家美國當地媒體證實，也讓傷兵滿營的道奇隊戰力再度拉響警報。拉辛在2日（台灣時間3日）主場對戰波士頓紅襪隊的比賽前突感右肘不適而緊急缺陣，並於3日（台灣時間4日）正式被列入傷兵名單（IL）。據當地報導指出，拉辛的右肘韌帶已確認受損，醫療團隊已對他下達了為期4至6周的禁止傳球指令。當地媒體《橘郡紀事報》主跑道奇隊的記者比爾·普朗克特（Bill Plunkett）在個人社群平台X上發文透露：「目前尚不確定他本季能否再次以捕手身分上陣，道奇隊或許會考慮讓他以打者身分留在板凳席。」道奇隊近期在捕手位置上面臨嚴重危機。除了正牌主戰捕手威爾·史密斯（Will Smith）因頸部傷勢進入傷兵名單且歸期未定外，拉辛的受傷更讓情況雪上加霜。捕手戰力的嚴重短缺，也迫使道奇隊在3日（台灣時間4日）的交易截止日當天緊急啟動交易，找回班·羅特維特（Ben Rortvedt）與杭特·費杜西亞（Hunter Feduccia）兩名過去曾效力過道奇的捕手來火線救援。道奇隊在今日客場不敵芝加哥小熊隊後，已苦吞本季最長的5連敗。儘管球隊剛在交易市場網羅了現役最強左投塔里克·史庫柏（Tarik Skubal），且陣中大將泰勒·葛拉斯諾（Tyler Glasnow）與布萊克·史奈爾（Blake Snell）也有望於近期傷癒復出，但在史密斯與拉辛相繼倒下後，捕手戰力的空缺勢必將成為道奇隊爭奪世界大賽冠軍之路上的一大挑戰。