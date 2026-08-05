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民進黨因應年底九合一大選啟動「行動中常會」，首站今（5）日選在台中市舉行。國民黨籍台中市長盧秀燕趁勢喊話，開酸「賴總統難得出門，希望能夠關心一下食安」。她指出賴清德自7月6日談及食安後，至今近一個月未公開回應相關議題，如今沙拉油苯駢芘風波尚未落幕，苦茶油問題又延燒，若賴清德遲遲不出面，恐讓民眾認為總統對民生議題不聞不問。民進黨今天在台中舉行「行動中常會」，由台中市長參選人何欣純提出「台中市願景」專案報告，總統兼民進黨主席賴清德也將出席並發表談話。盧秀燕上午主持水湳轉運中心啟用典禮，會後受訪時表示，她知道民進黨近期的中常會以年底選舉為主軸，但既然總統難得到地方，希望除了談選舉，也能多關心攸關全民健康的食安問題。盧秀燕：總統近一個月沒談食安 民眾看在眼裡盧秀燕指出，賴清德自7月6日針對食安議題發表談話後，至今已將近一個月沒有再公開說明。她強調，總統是全國人民選出來的，人民自然期待中央政府能把食品安全管理好。她表示，沙拉油苯駢芘事件延燒一個多月仍未完全落幕，如今又爆出苦茶油相關爭議，各類食用油接連出現問題，更凸顯食安重要性。她認為總統應該主動向國人說明政府如何因應、如何解決，否則民眾會覺得總統1個月都沒講話，好像對於民生議題不聞不問。盧秀燕最後表示，希望賴清德能針對沙拉油、苦茶油等食用油安全問題，向國人表達總統的關心，也提出具體解決方案，回應社會對食品安全的期待。