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百萬YouTuber蔡阿嘎日前因旗下品牌HAHABABY爆出抄襲爭議，雖已發出道歉聲明，但風波仍未平息。沉寂一段時間後，他近日恢復更新Podcast《婚姻相談室》，並親自露面主持節目，邀請「藏鏡人」擔任來賓，暢談婚後三代同堂、與婆婆相處，以及孩子跟誰姓等話題。不過節目上線後，網友卻持續將焦點放在抄襲事件，紛紛湧入留言區洗版。最新一集節目中，蔡阿嘎邀請藏鏡人分享婚後生活，對方也談到與婆婆相處、三代同堂的心路歷程，更提及孩子從出生就跟著爸爸姓，一度講到情緒潰堤落淚，內容相當感性。然而，節目發布後，許多網友並未聚焦節目內容，而是持續追問HAHABABY抄襲事件，在留言區留下大量批評聲浪，包括：「先解決有爭議的事情吧，都成年人了~」、「完全不在乎負面風波，這就是最高境界」、「聊一下抄襲 才會有流量啊！哈哈嘎比」、「你做錯事，你他X就出來好好負責任，跟林蘿拉一樣，不要躲在背後發什麼聲明稿」、「自己不尷尬就是別人尷尬....」、「抄襲風波不聊？」、「不道歉喔？」、「拿出設計紀錄！不然什麼都不要說」、「解釋一下最近的風波吧」、「先承認抄襲好嗎」。此外，也有粉絲留言關心蔡阿嘎近況，「真的假的，藏鏡人生了還兩個嗎，阿嘎和二伯要好好照顧自己，看起來有點憔悴了」，但整體留言區仍以要求回應抄襲爭議的聲音居多。蔡阿嘎截至目前仍持續更新節目內容，對於最新一波網友質疑則尚未進一步回應。