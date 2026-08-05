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▲1999年10月31日出生的林庭謙，現年26歲。（圖／啟程國際運動行銷提供）

▲天津男籃在聲明中表示，感謝林庭謙六年來為球隊的付出，並祝福他在新賽季一切順利。（圖／啟程國際運動行銷提供提供）

台灣旅外籃球好手林庭謙，在結束與中國男子籃球職業聯賽（CBA）天津先行者（原天津榮鋼）的三年頂薪合約後，正式宣告離隊。天津男籃官方發文證實，雖然球團開出了滿額的頂薪續約合約慰留，但林庭謙基於個人職業發展規劃，最終選擇返台加盟台灣職業籃球大聯盟（TPBL）的臺北台新戰神隊，為其職業生涯開啟新的征程。1999年10月31日出生的林庭謙，現年26歲。他來自台灣知名的籃球世家，父親是已故的前裕隆男籃總教練林正明，母親則是前女籃國手劉靜明。流著籃球血液的他，從小就展現了極高的籃球天賦。高中時期，林庭謙便遠赴美國挑戰，先後就讀衛斯理基督高中與哈格瑞夫軍校，隨後更獲得NCAA一級別學校的青睞，先後效力於聖安德魯斯大學與布萊恩特大學，這段旅美經歷大幅提升了他的身體對抗性與籃球視野。2020年，林庭謙投入CBA選秀，並以第一輪第三順位被天津榮鋼隊選中。在效力天津的六年（2020-2026）間，他從一名潛力新秀迅速成長為球隊不可或缺的後場指揮官。林庭謙身高195公分，主打後衛。他擁有出色的得分能力、開闊的傳球視野以及優異的節奏掌控，在場上能勝任控球與得分後衛。在2022-2023賽季，他繳出場均18分、4.3籃板、6.2助攻與1.8抄截的亮眼數據，多項數據寫下生涯新高。他的出色表現不僅讓他四度入選CBA全明星賽（2022、2023、2025、2026），更在2026年獲選為CBA最佳陣容第二隊。2023年7月，年僅23歲的林庭謙獲得天津隊奉上三年頂薪合約（年薪約600萬人民幣/約2588萬台幣），創下CBA史上選秀球員最快拿到頂薪，同時也是最年輕獲得頂薪合約的紀錄。在國際賽場上，林庭謙也是中華男籃的重點核心球員。他不僅入選2025年亞洲盃籃球賽中華隊陣容，近期也接連入選2027年世界盃籃球賽亞洲區資格賽第二與第三階段的中華台北代表隊大名單。天津男籃在聲明中表示，感謝林庭謙六年來為球隊的付出，並祝福他在新賽季一切順利。同時，按照CBA規定，天津隊仍保留對林庭謙的優先續約權，隨時歡迎他再次回歸。根據天津官方公布，林庭謙選擇結束CBA旅外生涯，將帶著滿滿的經驗與頂級身手加盟TPBL臺北台新戰神隊。