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陽明交大平均年薪83萬奪冠！半導體加持薪資大躍進

▲根據薪資查詢平台《比薪水》公布的2026年台灣大專院校畢業生平均年薪統計，國立陽明交通大學以83萬元奪下全台第一。（圖／翻攝自Google Maps）

國防大學奪亞軍！台科大、北醫大同樣名列前段班

▲國防大學成為今年榜單最大黑馬，以平均年薪77萬元排名第二。（圖／截取自國防大學臉書）

台大、成大排名下滑！專門型學校平均薪資更具優勢

115學年度分科測驗昨（4）日放榜，許多應屆考生開始煩惱未來大學、科系選擇，其中薪資成為新鮮人最關注的指標。根據薪資查詢平台《比薪水》公布2026年大學畢業生平均年薪排行，國立陽明交通大學以83萬元奪冠，平均月薪5.8萬元，較去年增加9萬元。國防大學以77萬元居次，爆冷門成為最大黑馬，臺灣科技大學76萬元排名第三，台北醫學大學則以平均月薪5.5萬元居前段班。此次榜單中，陽明交通大學表現最為亮眼，平均年薪由去年的74萬元提升至83萬元，增加9萬元，也是所有學校中成長幅度最大，平均月薪約5.8萬元。《比薪水》分析指出，近年IC設計、晶圓製造等半導體產業持續擴大招募，企業提高新鮮人起薪，加上陽明交大長期在電機、資訊工程等領域具有優勢，畢業生多投入高薪科技產業，因此帶動整體平均薪資明顯攀升。至於排名第二的國防大學平均年薪達77萬元，成為今年最受矚目的黑馬。平台指出，畢業生多直接投入軍職體系，具備固定起薪與各項加給制度，也沒有一般求職者等待工作的空窗期，因此整體平均年薪相對較高。排名第三的臺灣科技大學平均年薪76萬元，已連續兩年名列榜單前段班，反映學生在校期間累積大量實作與產學合作經驗，畢業後能快速與企業接軌，深受產業青睞。台北醫學大學則以平均年薪75萬元排名第四，平均月薪5.5萬元更是前段班最高。平台表示，醫護、生技產業起薪普遍較高，但因各產業年終、紅利及獎金制度不同，因此月薪與年薪排名未必一致。值得注意的是，2025年曾入榜前段班的國立台灣大學與國立成功大學，今年分別滑落至第9名及第8名。《比薪水》分析，綜合型大學科系涵蓋範圍廣泛，畢業生分散至不同產業，各產業薪資落差較大，因此平均年薪容易被稀釋；反觀理工、軍職、醫護等專門型學校，畢業生多集中投入特定高薪領域，更容易拉高整體平均薪資。