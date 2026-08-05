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泰國曼谷素萬那普機場（Suvarnabhumi Airport）日前發生一起誇張的追星失控事件！一群中國籍粉絲為了近距離接觸一名準備返國的中國藝人，接連違反機場規定，先前往機場貴賓室堵人，接著又一路追到登機口，甚至拒絕查驗登機證、直接衝向空橋，最終遭泰國航空（Thai Airways）以影響飛航安全為由，拒絕22人登機。根據《曼谷郵報》報導，事件發生於7月29日晚間11時左右，當時一名中國藝人（官方未公布身分）準備搭乘泰航TG674班機，從曼谷飛往北京。多名同行粉絲為了靠近偶像，先是尾隨進入無權進入的旅客貴賓室，航空公司人員隨即請求保全協助，將眾人帶離現場。不過，這群粉絲並未就此作罷，而是一路追到候機室。當藝人準備經由空橋登機時，粉絲突然蜂擁而上，拒絕配合地勤人員查驗登機證，只想搶在第一時間靠近偶像。現場監視器畫面顯示，有地勤試圖攔阻時，甚至一度遭粉絲推開。眼見場面即將失控，航空公司立即關閉機艙門，只讓藝人及其同行人員登機，其餘粉絲則被保全帶回候機區。泰航事後評估認為，這群粉絲已明顯違反航空安全規定，若讓他們登機，恐在飛行途中持續追逐藝人，造成機艙秩序混亂，甚至影響飛航安全，因此決定拒絕22人登機。其中12人配合將已託運的行李卸下，但另外10人則表達強烈不滿，不僅對執勤人員做出挑釁手勢，雙方在現場一度發生推擠與衝突。素萬那普機場事後發布聲明表示，保全人員當時是基於維護乘客及飛航安全執行勤務，但也坦承部分保全在處理過程中出現不符合服務標準及機場規範的不當行為，因此向外界致歉，並已對涉事保全展開懲處。事件曝光後，也在中國社群平台引發熱議。不過，有中國媒體報導時，將焦點放在保全涉嫌做出帶有歧視意味的「拉眼角」手勢，以及機場公開道歉與懲處人員，對於粉絲闖入貴賓室、拒絕查驗登機證及衝向空橋等行為則著墨不多。不少中國網友則認為，問題根源仍在於粉絲失控追星，紛紛留言批評「丟臉丟到國外」、「這種行為就該拒載」、「追星也不能拿飛安開玩笑」。但也有人認為，泰國保全的動作不恰當，質疑機場應提出更正式的說明與道歉。