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▲李潤潤當時和一名帥哥配對成功，表情相當靦腆。（圖／翻攝自王子的約會）

▲李潤潤曾分享自己在台北大學碩士班畢業的照片，後來又考進政大法律碩士班。（圖／翻攝李潤潤臉書）

IG擁有36萬粉絲、熱愛潛水的美女網紅李潤潤日前過世，昨（4）日下午李潤潤的媽媽在臉書發文，證實其死訊，但沒公開死因，讓許多粉絲錯愕。而李潤潤2014年時，曾上過配對節目《王子的約會》，當時她和一名小自己1歲的帥哥業務員配對成功，俊男美女的組合讓人印象深刻，潤潤也是從這個節目播出後開始走紅。《王子的約會》是台視2012年開播的一檔相親節目，每集都會找來26位單身女嘉賓擔任「公主」先就定位，男嘉賓「王子」則是單獨入場，做自我介紹，要盡量展現魅力博得女嘉賓青睞。潤潤當時一連上了近10集，才在2014年3月播出的節目中，和長相帥氣的男嘉賓陳泓亘配對成功。潤潤外型甜美還擁有一雙筆直的大長腿，當時是節目中的「人氣王」，因此她的配對結果格外備受粉絲關注。節目組還有跟拍她與陳泓亘約會的畫面，雙方似乎都對彼此很心動，後續有沒有繼續交往就不得而知。而潤潤當時報名節目的年紀是26歲，職業則是寵物美容師。潤潤私下還非常熱愛潛水，也將經常發文跟粉絲分享海洋保育的相關知識，熱愛讀書的她，2年前更考上國立台北大學的犯罪學碩士，並在今年初順利畢業。潤潤接著又繼續報考了中山大學海洋事務研究所碩士以及政治大學的法律學碩士，直到今年2月都還在社群上分享自己讀書的動態，想不到如今卻突然驟逝。潤潤的死訊讓粉絲相當錯愕，大家看到潤潤母親的發文後都震驚留言：「怎麼會這樣？」、「怎麼會這麼突然，潤潤一路好走」、「太突然了，有人知道發生什麼事嗎」、「好驚訝，來的太突然，我也很想知道發生了什麼事，但潤媽請節哀」。面對外界的疑惑，潤潤家屬目前沒多做回應，只希望潤潤安息。