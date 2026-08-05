我是廣告 請繼續往下閱讀

權值股破季線助攻

力積電董座辭世後連續兩天亮燈

美股企業財報表現亮眼，加上荷姆茲海峽有望重新開放，美股四大指數齊揚，激勵台股今（5）日表現走強，開高走高，盤中最高44980.31點，上漲1619點，寫下盤中第7大漲點；截至目前暫報44750.29點，上漲1389.63點、3.2%。權值股今日全數走強，台積電、聯發科、日月光投控、鴻海等都突破季線。台積電上漲90元，暫報2410元；聯發科上漲逾半根，暫報4070元；日月光投控則上漲3%，暫報603元；鴻海上漲2.8％，暫報257元。記憶體族群中，華邦電連續4天亮燈漲停，攻上172.5元價位。南亞科今日也上漲逾4%，暫報454元；旺宏則是微幅上揚1.67%，暫報122元。力積電昨在創辦人黃崇仁辭世後首度開記者會，說明後續營運規劃，也公布追思事宜，連兩日股價漲停，攻上66.1元價位。ABF載板三雄中，景碩今日漲停842元；南電雖一度觸及漲停價位1145元，不過隨後漲幅收斂，暫報1100元、漲約半根；欣興則漲7%，暫報995元。另，生技類股中，藥華藥以及昨日宣布腸病毒疫苗取得越南藥品管理局上市許可的高端疫苗都亮燈漲停，分別報1335元、52.1元。