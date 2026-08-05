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湯姆霍蘭德（Tom Holland）在電影《奧德賽》中飾演「鐵拉馬庫斯」，近來主演們作客雜誌《Vogue》，當大家討論到鐵拉馬庫斯的年紀時，湯姆霍蘭德說，「16歲。」現場安靜了0.1秒，接著得知原來鐵拉馬庫斯已經22歲，湯姆霍蘭德笑說，「我已經開始冒汗。」認為自己的表演可能犯了大錯。湯姆霍蘭德在2026年由克里斯多福·諾蘭執導的史詩電影《奧德賽》中，飾演伊薩卡王子（Telemachus，也常譯為特勒馬科斯）。在劇中，他是伊薩卡國王奧德修斯（麥特·戴蒙 飾）與王后潘妮洛普（安·海瑟薇 飾）的兒子。近來主演們作客雜誌《Vogue》，討論起鐵拉馬庫斯的年紀，湯姆霍蘭德說，「我覺得他16歲。」麥特戴蒙說，「他應該18歲，因為如果我離開了20年。」聽完「爸爸」的一席話，湯姆霍蘭德突然驚醒，「天啊，我演得像16歲。」麥特戴蒙又說，「但如果我離開的時候你2歲，20年後我回來，你不就是22歲嗎？」羅伯派丁森馬上吐槽，「這很容易算出來，怎麼可能16歲！他離開了20年欸。」湯姆霍蘭德開始緊張，「我已經冒汗了，因為我發現自己的表演可能有很大的漏洞。」把眾人逗樂，不過麥特戴蒙也安慰他，一開始將角色演得很年輕，但隨著電影慢慢成長。