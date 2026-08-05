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台中市警察局長吳敬田才在台中市政府市政會議發表打詐專案報告，強調警方推動「打詐台中隊3.0」，成功攔阻近7億元詐騙款項，未料隔天卻傳出其女兒因誤信網路借貸廣告，提供提款卡及密碼給詐騙集團，遭法院依幫助詐欺、幫助洗錢等罪判處有期徒刑5月、得易科罰金15萬元，引發警界高度關注。對此，吳敬田5日表示，女兒已成年、獨立在外生活，家人尊重法院判決，也希望藉此案例提醒民眾切勿輕信網路借貸及社群廣告。根據雲林地方法院判決，擔任牙醫助理的吳姓女子於2024年11月間因急需資金周轉，上網尋找融資管道，依照對方指示在線上填寫借貸資料，並提供個人金融帳戶。隨後，對方再要求她透過超商「交貨便」寄送提款卡及提款密碼，聲稱作為申辦貸款程序之一。吳女依指示辦理後，帳戶立即遭詐騙集團控制，成為詐欺犯罪的人頭帳戶。詐團再持提款卡提領贓款，導致3名被害人受騙，財物損失共計18萬2000元。案經警方循線查獲移送，檢方依幫助詐欺及幫助洗錢等罪提起公訴。法院審理認為，吳女雖未直接參與詐騙犯行，但將提款卡及密碼交付他人，對於帳戶可能遭不法利用仍有預見可能，最終認定犯行成立，判處有期徒刑5月，得易科罰金15萬元，全案仍可上訴。由於吳女身分曝光後，被證實是台中市警察局長吳敬田的女兒，而其母親則為台北市警察局信義分局分局長蕭惠珠，消息一出在警界引發議論，也讓外界再度關注反詐宣導成效。對此，吳敬田回應表示，女兒年紀尚輕、社會經驗不足，誤信詐騙集團在網路刊登的借貸廣告及話術，才將提款卡寄出，最終遭詐騙集團利用，法院依洗錢防制法及相關規定判決。他表示，女兒已成年，長期獨立在外生活，家人尊重司法判決，女兒也已從這次事件中學到深刻教訓。