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新北國王今（5）日宣布，球隊將繼續與禁區大將沃許本（Jason Washburn）合作，將以5位洋將陣容迎接新賽季。沃許本持續守護新北國王禁區。禁衛軍新賽季洋將戰力全數到位。現年36歲、身高213公分的沃許本，擁有紮實的禁區腳步與優異的團隊凝聚力，一直是球隊禁區不可或缺的攻守樞紐，加入球隊後幫助球隊連續兩年闖入冠軍系列戰，新北國王總經理毛加恩表示：「沃許本在球場上的穩定發揮與休息室的領導力，對球隊非常重要。當時雙方即達成複數年合約共識，非常高興新賽季能繼續合作，提供球隊最穩定的禁區戰力。」沃許本也表示：「很開心能回到新北國王，與熟悉的隊友、教練團以及球迷們繼續並肩作戰。新賽季我已經準備好付出全力，幫助球隊再拿一個冠軍！」