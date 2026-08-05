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中聯在會議現場 姜至剛：對於20%下架會議我有進行裁示

中聯致癌油品爆發至今，延燒演變成政治攻防。國民黨立委陳菁徽今（5）日質詢時詢問，當時20%以上產品下架相關會議是誰做的決策。食藥署長姜至剛回應，「我對於會議結論有裁示，但不是決策。」立法院衛環委員會今日出席立法院第11屆第5會期社會福利及衛生環境委員會第22次全體委員會議進行專題報告。陳菁徽詢問，7月4日中聯致癌油20%產品下架會議最後是由誰決定。姜至剛說，會議分為2個議題，包括檢視中聯油廠此次問題，請專家在油品、製程部分進一步說明；另外根據106年下架回收的產品階層為第一層，中聯製成福懋、福壽、泰山油品，但有不同聲音，因此重新思考。陳菁徽追問，會議從3點至5點，而廠商是幾點離開？姜至剛表示「廠商有在現場」。陳菁徽指出，行政院食安辦主任許甫提到，會議中，中聯關係人都在場，專家學者的討論也是建議，而非決策，那最終決定20%是否下架是誰做的決策？姜至剛說明，整體專家給予建議後，「我對會議結論有裁示」，但不是決策，而是會議結論達成共識。根據食藥署公開資料顯示，7月4日共召開專家會議及食品公協會會議，其中專家會議邀集食品安全、毒理學、食用油脂加工等領域專家學者，並邀請行政院食品安全辦公室及中聯公司列席，檢視事件調查相關資料，協助釐清可能原因，並就原料管理、製程管控及自主監測等面向提出精進建議；食品公協會會議則邀集14個食品產業相關公協會，決定下架回收階層。