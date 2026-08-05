新北市政府今日舉行市政會議，發表「四環八線」專題報告並公布最新路網地圖！新北市長侯友宜表示，新北捷運八年來已順利通車 4 條路線，平均日運量狂飆 13 倍、突破 12 萬人次。未來 2035 年路網全數完成後，新北捷運車站密度將一舉超越東京與首爾，建構便利的千萬人口生活圈。
🟡八年陸續通車四條路線！日均運量狂飆十三倍
新北市長侯友宜指出，過去八年內新北市已實現 4 線通車，包含新北環狀線、淡海線、安坑線及三鶯線，共新增 40 公里與 38 座車站，路網長度大幅成長 6 成。目前新北市境內營運中捷運路網達 108 公里，高居全國第一；平均日運量更從 2018 年底的 9 千多人次，爆發性成長 13 倍，突破 12 萬人次大關。
🟡三鶯線首月破九十八萬！帶動雙老街三成人潮
於 6 月 30 日通車的捷運三鶯線，首月運量即突破 98 萬人次，假日平均運量達 5.1 萬人，最大運能每小時可達 1.8 萬人次。三鶯線通車不僅帶領三峽與鶯歌正式邁入捷運時代，更實質帶動三峽老街、鶯歌陶瓷老街的人潮成長 2 至 3 成，為地方商圈與區域經濟注入強勁動能。
🟡擘劃四環八線長遠藍圖！車站密度將超越東京
面對基北北桃生活圈發展，新北市以「三環六線」為基礎，擘劃 2035 年「四環八線」長遠藍圖，未來境內路網將達 189 公里、182 座車站，達成每 10 萬市民享有 4.5 座車站的密度，超越東京與首爾。全網將增設超過 30 處重要轉乘節點，無縫對接台鐵、高鐵與機捷，串聯基北北桃近 1,000 萬人口的通勤需求。
🟡七條路線同步施工中！土城樹林線預留銜接大巨蛋介面
新北捷運工程局長李政安補充，目前新北更有 7 條路線同步施工中，包含萬大中和線、土城樹林線、環狀線南北環、汐止東湖線、基隆線、三鶯線延伸八德段及淡海線二期，施工總長度達 70 公里。其中萬大中和線進度已達 85.6%、預計 2027 年完工；已全線動工的土城樹林線，因應新北大巨蛋選址，初步評估預留 LG18 站北側出入口銜接大巨蛋平台介面，提前為未來人潮做好準備。
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新北市長侯友宜指出，過去八年內新北市已實現 4 線通車，包含新北環狀線、淡海線、安坑線及三鶯線，共新增 40 公里與 38 座車站，路網長度大幅成長 6 成。目前新北市境內營運中捷運路網達 108 公里，高居全國第一；平均日運量更從 2018 年底的 9 千多人次，爆發性成長 13 倍，突破 12 萬人次大關。
於 6 月 30 日通車的捷運三鶯線，首月運量即突破 98 萬人次，假日平均運量達 5.1 萬人，最大運能每小時可達 1.8 萬人次。三鶯線通車不僅帶領三峽與鶯歌正式邁入捷運時代，更實質帶動三峽老街、鶯歌陶瓷老街的人潮成長 2 至 3 成，為地方商圈與區域經濟注入強勁動能。
面對基北北桃生活圈發展，新北市以「三環六線」為基礎，擘劃 2035 年「四環八線」長遠藍圖，未來境內路網將達 189 公里、182 座車站，達成每 10 萬市民享有 4.5 座車站的密度，超越東京與首爾。全網將增設超過 30 處重要轉乘節點，無縫對接台鐵、高鐵與機捷，串聯基北北桃近 1,000 萬人口的通勤需求。
新北捷運工程局長李政安補充，目前新北更有 7 條路線同步施工中，包含萬大中和線、土城樹林線、環狀線南北環、汐止東湖線、基隆線、三鶯線延伸八德段及淡海線二期，施工總長度達 70 公里。其中萬大中和線進度已達 85.6%、預計 2027 年完工；已全線動工的土城樹林線，因應新北大巨蛋選址，初步評估預留 LG18 站北側出入口銜接大巨蛋平台介面，提前為未來人潮做好準備。