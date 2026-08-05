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🟡八年陸續通車四條路線！日均運量狂飆十三倍

▲新北市長侯友宜5日於市政會議聽取捷運局報告，期許捷運建設持續邁進。（圖／新北市捷運局提供）

三鶯線首月破九十八萬！帶動雙老街三成人潮

▲捷運三鶯線通車首月運量突破 98 萬人次，有效帶動三峽與鶯歌商圈人潮。（圖／新北市捷運局提供）

🟡擘劃四環八線長遠藍圖！車站密度將超越東京

▲新北市捷運局長李政安簡報說明「四環八線」長遠發展規劃。（圖／新北市捷運局提供）

🟡七條路線同步施工中！土城樹林線預留銜接大巨蛋介面

▲新北市政府市政會議進行捷運局專題報告，全場關切捷運建設進度與大巨蛋規劃。（圖／新北市捷運局提供）

新北市政府今日舉行市政會議，發表「四環八線」專題報告並公布最新路網地圖！新北市長侯友宜表示，新北捷運八年來已順利通車 4 條路線，平均日運量狂飆 13 倍、突破 12 萬人次。未來 2035 年路網全數完成後，新北捷運車站密度將一舉超越東京與首爾，建構便利的千萬人口生活圈。新北市長侯友宜指出，過去八年內新北市已實現 4 線通車，包含新北環狀線、淡海線、安坑線及三鶯線，共新增 40 公里與 38 座車站，路網長度大幅成長 6 成。目前新北市境內營運中捷運路網達 108 公里，高居全國第一；於 6 月 30 日通車的捷運三鶯線，首月運量即突破 98 萬人次，假日平均運量達 5.1 萬人，最大運能每小時可達 1.8 萬人次。三鶯線通車不僅帶領三峽與鶯歌正式邁入捷運時代，更實質帶動，為地方商圈與區域經濟注入強勁動能。面對基北北桃生活圈發展，新北市以「三環六線」為基礎，擘劃，未來境內路網將達 189 公里、182 座車站，達成。全網將增設超過 30 處重要轉乘節點，無縫對接台鐵、高鐵與機捷，串聯基北北桃近 1,000 萬人口的通勤需求。新北捷運工程局長李政安補充，目前新北更有 7 條路線同步施工中，包含萬大中和線、土城樹林線、環狀線南北環、汐止東湖線、基隆線、三鶯線延伸八德段及淡海線二期，施工總長度達 70 公里。其中；已全線動工的土城樹林線，因應新北大巨蛋選址，，提前為未來人潮做好準備。