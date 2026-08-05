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▲曾馨瑩（右）私下打扮相當年輕，一點都看不出年過半百。（圖／曾馨瑩IG@hsin_ying_tseng）

▲郭台銘（中）過去會帶著妞妞（左）出席活動，近期則較少同框。（圖／資料照）

鴻海集團創辦人郭台銘6月底被爆出和一名女球友過從甚密，事發至今，郭台銘與曾馨瑩這對夫妻都未公開合體，私下也似乎沒什麼交集。近日狗仔拍到曾馨瑩積極練舞，幫即將到來的「永齡銘馨盃」舞蹈大賽進行準備，她身穿嘻哈舞蹈服裝，整個人彷彿回春，狀態很不錯。郭台銘則被拍到在女助理的陪伴下到公園散步，身邊沒有妻兒，背影看起來格外孤單。據《壹蘋新聞網》報導，郭台銘緋聞爆出後，曾馨瑩一度陷入低潮，身體也日漸憔悴，還因為睡眠不足與焦慮導致免疫力下降，關節都腫了起來，多次去看醫生。郭台銘見她如此傷神，這才與曾馨瑩破冰，關心她的健康狀況。而曾馨瑩近日則被拍到狀態已經恢復，頻繁到舞蹈教室練舞，要為10月31日登場的「永齡銘馨盃」舞蹈大賽做準備。只見51歲的曾馨瑩頭戴鴨舌帽，搭配短袖T恤以及牛仔寬褲，整個人狀態十分少女。她還與一群男舞者一同練習競技啦啦隊的動作，被舉到半空中，笑容燦爛，看起來彷彿女團成員。曾馨瑩練完舞蹈後，隔沒幾天又出沒在桃園玉山街影視基地，身穿黑色小可愛，搭配整套的白色運動外套、運動褲，拍攝舞蹈宣傳片，被一群舞者簇擁，氣勢十足。從她的各種大動作看來，關節已經無大礙，舞姿相當俐落有精神。至於75歲的郭台銘，身邊少了曾馨瑩的陪伴，外出到公園散步時，只剩一名女助理隨行，背影顯得有些落寞。但他近期沒再被拍到與女球友接觸了，不確定二人是否已經斷了聯繫。而郭台銘與曾馨瑩的大女兒妞妞今年17歲，目前就讀台北美國學校，最近趁著暑假期間進入永齡基金會實習打工，累積社會經驗，還隨著曾馨瑩一起赴偏鄉參與慈善活動，閒暇時也會坐著曾馨瑩的保母車去跟朋友聚餐，日子似乎沒受到什麼影響。