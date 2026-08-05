我是廣告 請繼續往下閱讀

盧秀燕：我早說過 門神層級比署長還高

台中市長盧秀燕近日持續以中聯油脂總經理余凌沖列席7月4日中央食安專家會議，以及會中拍板「20％下架門檻」兩大爭議，質疑中央「有內鬼、有門神」。今（5）日有媒體披露專家會議紀錄，指出當天出席者包括行政院食品安全辦公室主任許輔，但衛福部長石崇良、次長林靜儀卻未出席。對此，盧秀燕表示，自己早就說過門神「層級比姜至剛還要高」，並意有所指地表示「目前我們看到，媒體已經追到了行政院。」《中國時報》今天報導，7月4日專家會議由食藥署長姜至剛主持，與會者包括行政院食品安全辦公室主任許輔，但石崇良及督導食藥署的林靜儀均未出席，引發外界質疑食藥署是否跳過衛福部、直接向行政院報告，也讓「20％下架標準是否由行政院授意」再度引發討論。盧秀燕上午出席台中市水湳轉運中心啟用典禮後受訪，被問及媒體披露的會議內容時表示，地方政府在處理致癌油事件的過程中，就一直覺得中央決策「很奇怪」。盧秀燕表示，事件發生後曾有人問她，問題是否出在食藥署長姜至剛身上，但她當時就說，根據掌握到的訊息，「不是姜至剛」。她指出，姜至剛擔任署長時間不長，「還沒有這樣的決策能力」，因此她當時就判斷，真正做決策的人，「層級還要比姜至剛更高」。盧秀燕再度拋出耐人尋味的一句話表示，「有門神、有蓋牌等等之類，目前我們看到，媒體已經追到了行政院。」語畢便笑著說「就這樣子，謝謝。」未再進一步說明。