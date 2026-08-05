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繼捷運、國道通勤改善後 童子瑋再提「公車維新」政見

邀前交通部次長擔任顧問 童子瑋：將台南成功經驗帶到基隆

重新規劃路網和幹線、提升駕駛薪資 童子瑋：彈性、智慧管理全新升級

基隆市議長、民進黨基隆市長參選人童子瑋今（5）日發表交通政策第三部曲「公車維新」，宣布提出「新路網、新車隊、新待遇、新智慧」4大改革策略，並正式敦聘前交通部政務次長、交通運輸專家張政源教授擔任公共運輸總顧問，希望借重其豐富的交通治理經驗，全面檢視並重整基隆公共運輸系統，打造真正符合市民需求的生活公車。童子瑋表示，自7月以來，團隊陸續提出交通政策三部曲，從「區區有捷運、雙主線優先」的軌道願景，到改善國道通勤、實現「上得了車、上路不塞車」，今天則正式提出第三部曲「公車維新」。他強調，公車是每位基隆市民每天最直接接觸的公共運輸，也是改善生活品質最重要的一環。童子瑋指出，基隆市公共運輸使用率超過三成，名列全台前茅，代表公車早已成為基隆人的雙腳。然而，這段時間走訪基隆各區、深入鄰里傾聽民意，聽到最多的聲音卻是公車班次不足、路線不合理、偏鄉轉乘不便、車輛老舊、司機長期缺工，以及智慧站牌不足等問題，導致民眾「等車時間比坐車時間還長」，夏天得頂著烈日、冬天冒著風雨候車，早已成為不少市民每天的共同經驗。童子瑋表示，每天看見上班族趕著通勤、學生趕著上學、長輩外出採買、就醫，大家都高度依賴公車，但卻必須忍受擁擠車廂、老舊車輛及不穩定班次。他認為，公車本來應該是提升生活品質的重要工具，而不是市民每天不得不承受的負擔，更不該讓第一線公車駕駛在設備老舊、人力不足的環境下辛苦工作。童子瑋強調，自己始終以「生活市長」作為自我期許，而交通就是市民生活最重要的課題，因此交通改革將列為施政第一優先。不過，交通改革不是喊口號，而是一門高度專業的治理工作，必須從路網、班次、車輛、智慧系統及人力等面向全面檢討，因此正式邀請前交通部政務次長張政源教授擔任公共運輸總顧問。童子瑋表示，張政源教授曾擔任台南市交通局長、副市長、交通部政務次長及台鐵局長，當年成功協助台南完成公共運輸改革、建立幹支線公車系統，也是總統賴清德特別推薦的交通專家。自己日前更親自前往台南考察智慧交通控制中心，深刻感受到透過科技管理與專業規劃，確實能有效改善交通環境，因此希望將成功經驗帶回基隆，全面提升公共運輸品質。針對改革方向，童子瑋提出「新路網、新車隊、新待遇、新智慧」4大策略，包括重新規劃公車路網，建立幹線、支線及微循環三級路網，並導入小黃公車等彈性運輸服務；加速汰換老舊公車，優先採購低地板、無障礙及電動公車；提升公車駕駛薪資待遇及福利，補足駕駛人力缺口；同時全面建置智慧電子站牌及精準動態資訊系統，讓市民更方便掌握候車資訊，提升整體搭乘體驗。童子瑋強調，公車改革不是只有換新車，而是從路網規劃、車輛更新、駕駛人力到智慧管理的全面升級，讓基隆公車真正做到「更快、更新、更好、更準時」。未來若有機會擔任市長，將借重中央與六都成功經驗，以專業、科技及完整規劃，打造安全、便利、可靠的公共運輸系統，讓公共運輸重新成為市民信賴的交通選擇，真正實踐「生活市長」的承諾。