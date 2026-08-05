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男女面臨的癌症風險大不相同。根據衛福部最新癌症登記資料，男性以大腸癌為好發癌症之首，攝護腺癌也已名列前三；女性則以乳癌居首，甲狀腺癌、子宮體癌等也是女性常見癌症。不同性別面臨的健康風險各異，也代表癌症保障不該只有一種標準。富邦人壽今年推出全新商品廣告，邀請實力派演員楊祐寧與楊謹華攜手代言，以3支貼近日常生活的影片，傳遞「防癌規劃男女有別，富邦人壽讓癌症保險更保險」的核心精神，提醒每個人在規劃保障時，也應從自身需求出發，打造更符合自己的健康保障。富邦人壽總經理陳世岳表示，隨著醫療科技進步及健康觀念提升，民眾對保障的期待，也逐漸從「有保障」走向「適合自己的保障」。此次透過商品廣告，希望以更生活化、更容易理解的方式，提醒民眾關注不同性別所面臨的癌症風險，及早建立符合自身需求的保障觀念，讓保險真正發揮守護每一個人的價值。這次年度形象廣告以「生活共鳴」與「時間警示」兩種敘事方式，將專業的防癌觀念轉化為大眾容易理解的故事。由楊祐寧、楊謹華共同演出的「停車篇」，從日常生活中常見的停車情境切入，兩人各自幸運找到停車位，在輕鬆幽默的互動中帶出「停車手氣無關性別，但癌症好發男女有別」的反差，讓嚴肅的健康議題，自然融入熟悉的生活經驗，也讓「防癌規劃男女有別」更容易被理解。此外，以更具戲劇張力的「時間警示」意象，凸顯癌症風險不會等待。由楊祐寧、楊謹華各自詮釋，皆以「台灣平均每3分48秒便有1人罹癌」的癌症時鐘為核心，楊祐寧篇以拆除炸彈的緊張情境呈現，即使能讓危急時刻暫停，也無法阻止癌症時鐘持續快轉；楊謹華篇則運用畫面倒帶的創意手法，呈現影片可以回到過去，現實中的癌症時鐘卻無法逆轉。透過「可以暫停、可以倒帶」與「無法停止、無法重來」的強烈對比，提醒民眾健康風險沒有暫停鍵，更沒有倒帶鍵，及早規劃才能為未來多一分準備。癌症保障應隨著自身需求持續檢視，富邦人壽呼籲，除了建立基本保障，民眾也可重新盤點既有保單，確認保障內容是否足以回應現階段的需求，並適時補強不足之處，為原有保障進一步加值。這次商品廣告不只是希望傳遞健康保障的重要性，更期待透過兩位代言人自然且具感染力的演出，讓民眾認識男女健康風險存在差異，進一步理解保障規劃也應更貼近不同需求，才能「讓癌症保險更保險」。