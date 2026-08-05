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洛杉磯道奇隊今（5）日作客芝加哥小熊隊，終場以1：5落敗，慘吞本季最長的5連敗。剛透過重磅交易加盟的「現役最強左投」史庫柏（Tarik Skubal）迎來轉隊後的初登板，主投6局僅失2分並送出6次三振。然而，他在僅用85球的情況下就被換下場，引發外界關注。對此，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在賽後親自說明了提早換投的考量。史庫柏此役表現出色，前兩局讓對手三上三下，僅在第3局挨了一發陽春砲，以及第6局因內野安打失掉第2分。對於為何讓手感火熱的史庫柏在投完6局、用球數僅85球時就退場，羅伯斯原原本本地道出了他的擔憂與保護機制。「塔里克今晚表現得非常出色，將失分壓到了最低。他當然還有體力繼續投下去，但我並不打算每次都讓他勉強撐在場上。」羅伯斯解釋道。考量到史庫柏今年5月才剛接受過左手肘手術，且距離這筆閃電交易僅過了3天，羅伯斯強調：「這個賽季還很長，他是我們寄予厚望的球員，所以在起用的時機與負荷上，我們會非常謹慎地評估。」羅伯斯進一步補充：「我認為確實可以讓他繼續投第7局，但我沒有把握他能一路解決3到4名打者並投完該局，因此我判斷交給下一任後援投手是更好的選擇。但他今天的球威真的無可挑剔，光是生平第一次親眼看他投球，就足以讓人驚豔。」面對總教練的保護安排，史庫柏也展現了極高的成熟度與信任：「教練告訴我今天就投到這裡。我雖然感覺自己還能投，也把這份感覺告訴了他，但我完全信任他的判斷。他之所以能成為總教練，自然有他的道理。我永遠支持他認為對球隊最好的決定。」儘管史庫柏繳出優質先發，但道奇隊降至冰點的打線與不穩的牛棚卻讓球隊無力回天。大谷翔平雖然在6局敲出左外野安打，將連續安打場次推進至8場（全場4支1），但除了塔克（Kyle Tucker）在2局上的陽春砲外，道奇打線全場僅擠出4支安打，攻下1分。而接替史庫柏的牛棚投手也在第7局崩盤，單局失掉2分。面對球隊的5連敗泥沼，羅伯斯賽後語氣無奈地表示：「老實說，我不知道答案是什麼，也不知道到底該改變什麼。但無論如何，我們必須找到贏球的方法。歸根究柢，不拿分就贏不了比賽。今天牛棚表現不佳，失投很多；打線有時取得了球數領先卻無法把握，這些因素疊加在一起，就造就了這場敗仗。」道奇隊的進攻當機，與明星游擊手貝茲（Mookie Betts）的嚴重低潮脫不了關係。貝茲此役3打數0安打，進入8月份以來的4場比賽共計12打數全數掛零，賽季打擊率已慘跌至.223。對於自己空前的低潮，貝茲在賽後受訪時感到相當困惑與沮喪：「我真的不知道原因。我覺得自己擊球感覺滿扎實的，選球也不差，沒有去追打壞球。但每次球打出去，就是會直接飛進守備員的手套裡。我從沒經歷過這種事，老實說我不知道該怎麼克服。」貝茲自責地表示，自己目前對球隊幾乎毫無幫助：「每天來到球場，我都試著重新充滿希望並繼續前進，但這真的很艱難。我不想說是我拖累了球隊，但我現在確實沒有貢獻任何力量。」道奇隊目前急需陣中主力找回狀態，才能盡快止跌回升，保住分區的領先優勢。