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漂流太空1年多！火箭殘骸被月球「抓走」

▲獵鷹九號火箭的第二節殘骸，在太空流浪1年多後，被月球引力吸引。 （圖／美聯社／達志影像）

撞月瞬間看不到 灰塵柱才是研究重點

▲SpaceX 的一截廢棄火箭殘骸，將在今（5）日下午2時34分，以時速8700公里的速度撞擊月球。（示意圖／Pixabay）

火箭撞月留下研究寶藏 太空垃圾爭議再起

美國太空探索科技公司 SpaceX 的一截廢棄火箭殘骸，將在今（5）日下午2時34分，以時速8700公里的速度撞擊月球；臺北市立天文館研究組組長石中達表示，雖然這起事件要在地球觀察到「月球閃光」十分困難，但撞擊導致的灰塵柱，其高度、物質等，在未來的太空研究中，仍具有很大的研究價值。石中達指出，這次會撞擊月球的，是 SpaceX 獵鷹九號火箭的第二節殘骸，獵鷹九號曾負責美國「藍色幽靈一號」任務，以及日本「白兔-R任務」，2個任務主要都是以「無人機登月探勘」為主。石中達說明，過去不少火箭殘骸，會受到地球引力影響，重新回到地球燒毀，也有些會在太空漂流，而獵鷹九號火箭的第二節殘骸，就是在太空流浪1年多，被月球引力吸引，科學家透過軌道運算後，確定會直擊月球，預估碰撞將產生約3噸TNT炸藥的能量，並在月球正面西側、靠近愛因斯坦隕石坑附近，再創造一個直徑20至30公尺、深約5公尺的坑洞。太空垃圾撞擊月球，就類似隕石撞月球，碰撞瞬間會產生閃光，又稱為「月閃」，石中達提及，撞擊時台灣是白天，基本無法觀測，但就算是美國正處凌晨，也不容易觀察，因為火箭殘骸撞擊點，是月球的「亮面」，月球本身的亮光會把「月閃」吃掉。相較於月閃，石中達認為，撞擊後從月球表面揚起的「灰塵柱」更有機會被捕捉；而在火箭殘骸的「重量、速度」等基本資料都充足的情況下，灰塵柱揚起的高度、量體等，這些數據都能成為日後月球研究會相關計畫的重要素材。此外，石中達提到，因為撞擊事件已經確認，因此科學家已經提前將月球被撞擊前的背景資料都蒐集完成，撞擊之後坑洞的大小、月球地形變化等，後續也都能成為寶貴資料，應用在例如隕石撞擊，甚至登月計劃當中。石中達也補充，雖然這次撞擊事件能取得不少資料，但「太空垃圾」的議題也持續延燒，隨著未來各國與私人企業大量朝太空發射人造衛星、探測器，太空過多的遺留物，以及高的時速漂流，對正在運作的天體、太空設備等威脅重重，因此針對「太空垃圾的管理」，國際間也不停討論是否訂立公約，值得繼續關注。