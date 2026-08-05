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第61屆金鐘獎頒獎典禮將於10月23日、24日於台北流行音樂中心盛大登場，由三立電視承辦的第61屆金鐘獎，今年依舊分為「節目類」與「戲劇類」兩天舉行。隨著典禮時間逼近，外界最關心的主持人名單今（傳出）最新消息，節目類典禮預計由首度挑戰三金主持棒的陳漢典獨挑大樑，戲劇類則傳出由剛升格新手媽媽的陳庭妮接下主持重任，新鮮感爆棚的全新組合隨即引發熱烈討論。日前陳庭妮與胡宇威驚喜宣布愛女誕生，夫妻倆孕期保密工作做到足，如今產後僅約3個月，若確定剛成為新手媽媽的她接下戲劇類典禮主持人，這也是她首度挑戰大型典禮主持，必定是一大考驗，也讓外界相當期待她的跨界表現。而節目類典禮主持則交由剛新婚的陳漢典接棒，這也是他演藝生涯首度獨自挑戰三金頒獎典禮主持。過去陳漢典憑藉絕佳的控場能力與幽默風趣的應變技巧獲得金鐘獎肯定，如今強勢接棒去年主持人Lulu（黃路梓茵），老婆接棒老公話題性十足。節目類紅毯則是由連續執棒的夏和熙搭檔實境節目主持人獎得主朵拉，兩位控場經驗豐富的實力派組合。戲劇類紅毯部分，由新生代演員石知田搭配主持表現亮眼的木木（林葦妮）。木木跨足戲劇類紅毯主持，對上首次挑戰紅毯主持棒的石知田，雙方將擦出何種火花令人期待。針對外界盛傳的主持人名單，三立表示：「主持人名單將於正式記者會統一公布，敬請耐心等候。」