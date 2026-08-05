寶可夢旗下睡眠遊戲《Pokémon Sleep》宣布，即將在2026年9月推出「超夢活動」，玩家們可以在萌綠之島、萌綠之島EX遇到傳說寶可夢「超夢」！活動期間超能力屬性的幫手寶可夢會有特別亮眼的表現，幻之寶可夢「夢幻」也有機會一起出現研究超夢的睡姿。
9月「超夢」活動登場 夢幻也會出現
《Pokémon Sleep》官方指出，2026年9月將在萌綠之島、萌綠之島EX舉辦能遇到傳說寶可夢「超夢」的活動，超能力屬性的幫手寶可夢會在這個月有特別的表現，幻之寶可夢夢幻也有機會出現，協助研究者研究超夢的睡姿。
另外，有些新手玩家可能還沒跟夢幻成為夥伴，未來也會舉辦不同於新月日，可遇到夢幻的活動，官方也會研究如何讓新月日累積的夢幻友情點數，在第一次與夢幻成為夥伴時不會浪費。
傳說寶可夢「超夢」主技能
《Pokémon Sleep》超夢的主技能為精神擊破（樹果領域），技能可增加卡比獸能量之外，還可以在營地展開「樹果領域」，這段期間芒芒果（超能力屬性）獲得的能量會提升；玩家們也可以用精神擊破展開樹果領域後，再替換成其他超能力屬性的特別寶可夢，超能力屬性的寶可夢們大顯身手的方式會變得更豐富。
因為超夢屬於「特別的寶可夢」，因此同一支隊伍只能編組1隻特別的寶可夢，不過拉帝亞斯和拉帝歐斯為特例，可編組在同一隊伍。傳說的寶可夢超夢及其他活動詳情，官方會在日後公布。
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《Pokémon Sleep》官方指出，2026年9月將在萌綠之島、萌綠之島EX舉辦能遇到傳說寶可夢「超夢」的活動，超能力屬性的幫手寶可夢會在這個月有特別的表現，幻之寶可夢夢幻也有機會出現，協助研究者研究超夢的睡姿。
另外，有些新手玩家可能還沒跟夢幻成為夥伴，未來也會舉辦不同於新月日，可遇到夢幻的活動，官方也會研究如何讓新月日累積的夢幻友情點數，在第一次與夢幻成為夥伴時不會浪費。
《Pokémon Sleep》超夢的主技能為精神擊破（樹果領域），技能可增加卡比獸能量之外，還可以在營地展開「樹果領域」，這段期間芒芒果（超能力屬性）獲得的能量會提升；玩家們也可以用精神擊破展開樹果領域後，再替換成其他超能力屬性的特別寶可夢，超能力屬性的寶可夢們大顯身手的方式會變得更豐富。
因為超夢屬於「特別的寶可夢」，因此同一支隊伍只能編組1隻特別的寶可夢，不過拉帝亞斯和拉帝歐斯為特例，可編組在同一隊伍。傳說的寶可夢超夢及其他活動詳情，官方會在日後公布。