美國、伊朗與阿曼可望達成暫時性協議！多名中東地區消息人士及一名美國官員透露，三方已接近就重新開放荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）達成臨時協議，美方目標最快於美東時間週三（5日）正式宣布。若協議順利敲定，不僅有望恢復美伊停火，也將重啟陷入停滯的伊朗核協議談判。
根據Axios報導，這項協議已協商數週，美國總統川普（Donald Trump）日前也因此決定暫緩原本計畫對伊朗發動的大規模空襲，希望為外交斡旋爭取更多時間。不過，美方也警告，若協議最終破局，川普仍可能批准對伊朗展開新一輪大規模軍事打擊。
知情人士指出，目前討論中的方案，將由阿曼與伊朗建立一項為期60天的臨時航運安排，必要時可再延長。
根據草案內容，所有進入波斯灣的船舶，將改由靠近伊朗一側的北向航道航行；離開波斯灣、前往阿拉伯海的船隻，則經由靠近阿曼的南向航道，在阿曼與伊朗協調下通行。
協議期間，各方不會向商船收取任何通行費或過路費。此外，三方也將於30天內合作清除荷姆茲海峽中央航道的水雷，待完成排雷後，中央航道將恢復雙向通行，並作為未來永久性航運安排的一部分，相關細節將由阿曼與伊朗進一步協商。
不過，外界對協議能否真正落實仍抱持保留態度。事實上，白宮、阿曼及其他斡旋國約三週前曾認為已與伊朗達成共識，但伊朗隨後又恢復攻擊商船，導致衝突再度升高，雙方爆發近兩週交火，局勢一度瀕臨全面戰爭。
報導指出，除了阿曼居中協調外，卡達、巴基斯坦及沙烏地阿拉伯官員也參與斡旋，美國白宮更直接介入談判。近期，美國總統特使魏科夫（Steve Witkoff）、伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）以及阿曼外交部長布賽迪（Badr al-Busaidi）多次通話，積極推動協議定案。
兩名中東消息人士表示，阿拉奇上週末已原則同意協議內容，但仍須獲得伊朗最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）及最高國家安全委員會批准。一名美國官員及另一名中東消息人士則透露，伊朗領導層已於週二完成批准程序，使協議正式邁入最後階段。
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知情人士指出，目前討論中的方案，將由阿曼與伊朗建立一項為期60天的臨時航運安排，必要時可再延長。
根據草案內容，所有進入波斯灣的船舶，將改由靠近伊朗一側的北向航道航行；離開波斯灣、前往阿拉伯海的船隻，則經由靠近阿曼的南向航道，在阿曼與伊朗協調下通行。
協議期間，各方不會向商船收取任何通行費或過路費。此外，三方也將於30天內合作清除荷姆茲海峽中央航道的水雷，待完成排雷後，中央航道將恢復雙向通行，並作為未來永久性航運安排的一部分，相關細節將由阿曼與伊朗進一步協商。
不過，外界對協議能否真正落實仍抱持保留態度。事實上，白宮、阿曼及其他斡旋國約三週前曾認為已與伊朗達成共識，但伊朗隨後又恢復攻擊商船，導致衝突再度升高，雙方爆發近兩週交火，局勢一度瀕臨全面戰爭。
報導指出，除了阿曼居中協調外，卡達、巴基斯坦及沙烏地阿拉伯官員也參與斡旋，美國白宮更直接介入談判。近期，美國總統特使魏科夫（Steve Witkoff）、伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）以及阿曼外交部長布賽迪（Badr al-Busaidi）多次通話，積極推動協議定案。
兩名中東消息人士表示，阿拉奇上週末已原則同意協議內容，但仍須獲得伊朗最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）及最高國家安全委員會批准。一名美國官員及另一名中東消息人士則透露，伊朗領導層已於週二完成批准程序，使協議正式邁入最後階段。
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