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藝人邵昕過去靠著浮誇的說話風格走紅，近日又被爆出兒子邵逸翔以假名交友詐騙，引起爭議。過去邵昕他與前妻婷婷（黃鈺婷）上《康熙來了》的片段也被網友翻出。婷婷在節目中爆料，兩人第一次約會時，邵昕竟直接要求她卸妝，甚至還摸頭檢查是不是戴髮片，理由竟是「不要一個枕邊人是假貨」，讓蔡康永當場聽傻眼，小S更忍不住吐槽：「他到底交過什麼樣的女朋友啊？」節目中，蔡康永先聊到婷婷平時是否會素顏，婷婷坦言自己其實很沒有安全感，「如果沒有化妝我其實很沒有安全感，我超不想要素顏。」不過她也透露，邵昕一直希望她維持素顏，常說「你素顏比較好看、比較可愛，你為什麼要化妝？」但婷婷笑說：「可是他眼睛、視線，他們永遠會停留在有妝感的女生身上，絕對不可能去注意素顏的。」接著婷婷爆料，兩人第一次約會時，邵昕就提出驚人要求，「他那天就叫我卸妝給他看。」蔡康永聽完忍不住反問：「他去你家不是為了看你卸妝吧？」婷婷則解釋，邵昕應該是以前被女生的各種「武裝」嚇到，因此特別在意真實樣貌。更誇張的是，婷婷透露邵昕對女生的各種「變身道具」瞭若指掌，「女生的什麼水餃墊什麼，他都知道，還有哪邊做過什麼、穿幾號，他完全懂。」她笑說邵昕就是「不要一個枕邊人是假貨」。除了要求卸妝，邵昕甚至直接伸手摸她的頭髮，確認有沒有戴髮片，「他說：『你頭髮是貼的嗎？你是髮片嗎？』然後他就整個這樣摸一摸。」一旁的小S聽完忍不住笑翻，直呼：「他到底交過什麼樣的女朋友啊？是親完嘴然後結果頭就飛了？」蔡康永也接著虧：「這聽起來像《聊齋》的故事吧！一走出來發現是白骨精這樣子。」