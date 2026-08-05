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羅廷瑋讓50名官員枯等！吳沛憶：國家不該給這種民代糟蹋

立法院日前審議「電子競技運動發展基本法」草案時，爆發運動部長李洋「罰站」風波，朝野互控責任歸屬，隨著立法院凍結公視10億元預算引發撻伐，國民黨立委羅廷瑋也再度被推上輿論浪尖。對此，民進黨立委吳沛憶痛批，羅廷瑋早就是會議落跑慣犯，今年5月為了杯葛公視，4度落跑，累計議事空轉近3個小時，文化部及所屬機關超過50名官員被迫枯坐乾等。吳沛憶指出，立法院教文會在拖了半年之後，今年5月，好不容易要審查文化部預算，當天​身為召委的羅廷瑋，不僅沒有維持議事中立，反而配合國民黨立委羅智強胡鬧，任由國會殿堂淪為政治鬥爭的鬧劇現場，當下她與民進黨教文委員表達嚴正抗議，羅廷瑋卻4度打斷委員質詢。​吳沛憶表示，自己才質詢到一半，表定仍是她的質詢時間，羅廷瑋竟直接打斷，宣布休息後，人就落跑，也不交代何時復會，讓來自全台各文化場館的館長都在現場錯愕乾等。​沒人知道羅廷瑋落跑去哪裡？會議要休息多久？「羅廷瑋早就是會議落跑慣犯。」吳沛憶直言，當天他為了杯葛公視，不讓胡元輝董事長上台，4度落跑，累計議事空轉近3小時，文化部及所屬機關超過50名官員被迫枯坐乾等，還有來自全台各地美術館、生活美學館等文化場館的首長及代表，他們從新竹、台中、彰化、台南，甚至從台東遠道而來。吳沛憶續指，就連位於羅廷瑋選區的國立臺灣美術館、國家漫畫博物館籌備處，也被晾在委員會空等，這些文化場館的預算，都是用在支持地方藝文團體，但羅廷瑋為了打壓公視，癱瘓文化部預算詢答，踐踏全台文化行政人員，最後她更怒轟：「踐踏公視，踐踏文化。我們國家真的不該給羅廷瑋這樣的民代糟蹋！」