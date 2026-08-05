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鬼門開可能提早開始！4生肖小心沖煞

8月12日晚間11時至午夜12時這段期間，屬鼠、豬、蛇及猴的民眾在民俗上需特別留意沖煞。

▲鬼月若有外出需求，可隨身攜帶艾草或樹葉作為民俗避邪方式；前往醫療院所、山區及海邊時，也可攜帶少量海鹽，離開後再丟棄。（示意圖／shutterstock）

鬼月2大護身法必看！泡熱水澡也能擋陰氣

鬼月期間若需前往醫療院所、山區、海邊等傳統民俗認為陰氣較重的地方，可在口袋或包包內放置一小包海鹽。

至於艾草，民間長久以來被視為具有避邪作用，不少人也會依照個人信仰隨身攜帶，希望藉此作為護身之用。