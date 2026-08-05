農曆七月將至，命理師小孟老師表示，今年鬼門開在傳統上認定8月13日凌晨0時發生，但也有可能於8月12日晚間11時提前開啟。小孟老師點名，今年鬼門開屬鼠、豬、蛇、猴4生肖須留意沖煞，尤其在當晚11時至午夜12時之間更要注意。若需外出，可依個人信仰攜帶艾草或一片樹葉，返家後再丟棄。另外，鬼月期間適度泡熱水澡，也有助補充陽氣、放鬆身心，維持良好狀態。
鬼門開可能提早開始！4生肖小心沖煞
小孟老師指出，依照傳統說法，鬼門將於8月13日凌晨0時正式開啟，但也有另一種民間傳說認為，部分「好兄弟」因表現良好，可能提前獲准離開，因此鬼門有機會在8月12日晚間11時提前開啟。
小孟老師表示，若依照這項民俗說法，8月12日晚間11時至午夜12時這段期間，屬鼠、豬、蛇及猴的民眾在民俗上需特別留意沖煞。
若當天有外出需求，可依個人信仰隨身攜帶艾草，或準備一片樹葉同行，返家後再將樹葉丟棄；若返家時間已超過午夜12時，也可等到隔天再處理。
鬼月2大護身法必看！泡熱水澡也能擋陰氣
小孟老師建議，鬼月期間若需前往醫療院所、山區、海邊等傳統民俗認為陰氣較重的地方，可在口袋或包包內放置一小包海鹽。
依民俗觀點，若身上沾染負面能量，海鹽具有中和、化解的象徵意義，離開相關場所後，可於返家途中將海鹽丟棄。至於艾草，民間長久以來被視為具有避邪作用，不少人也會依照個人信仰隨身攜帶，希望藉此作為護身之用。
此外，從民俗角度來看，農曆七月被視為陰氣較重的月份，而熱水則被認為帶有陽氣，因此泡熱水澡象徵有助於抵擋陰氣，同時也能舒緩疲勞、放鬆身心，讓身體維持良好狀態。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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小孟老師指出，依照傳統說法，鬼門將於8月13日凌晨0時正式開啟，但也有另一種民間傳說認為，部分「好兄弟」因表現良好，可能提前獲准離開，因此鬼門有機會在8月12日晚間11時提前開啟。
小孟老師表示，若依照這項民俗說法，8月12日晚間11時至午夜12時這段期間，屬鼠、豬、蛇及猴的民眾在民俗上需特別留意沖煞。
若當天有外出需求，可依個人信仰隨身攜帶艾草，或準備一片樹葉同行，返家後再將樹葉丟棄；若返家時間已超過午夜12時，也可等到隔天再處理。
小孟老師建議，鬼月期間若需前往醫療院所、山區、海邊等傳統民俗認為陰氣較重的地方，可在口袋或包包內放置一小包海鹽。
依民俗觀點，若身上沾染負面能量，海鹽具有中和、化解的象徵意義，離開相關場所後，可於返家途中將海鹽丟棄。至於艾草，民間長久以來被視為具有避邪作用，不少人也會依照個人信仰隨身攜帶，希望藉此作為護身之用。
此外，從民俗角度來看，農曆七月被視為陰氣較重的月份，而熱水則被認為帶有陽氣，因此泡熱水澡象徵有助於抵擋陰氣，同時也能舒緩疲勞、放鬆身心，讓身體維持良好狀態。
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