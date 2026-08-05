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▲做完工作不敢下線！美國職場瘋「演忙碌」（圖／美聯社／達志影像）

美國職場近年出現一種看似矛盾的現象:員工工作效率提高,卻不一定敢讓主管知道。《富比士》最新調查顯示,高達80%的Z世代員工承認曾「偽裝工作效率」,刻意讓自己看起來仍在忙碌;不過這並非青年世代獨有現象,背後更反映出企業長期以工時衡量績效,以及「做得越快、工作越多」的職場文化陋習。數位產品研究機構Software Finder近期針對美國進行生產力調查,發現80%的Z世代員工坦言曾經假裝忙碌,比例高於千禧世代的68%及X世代的58%。《富比士》分析,若單純解讀成Z世代工作態度不佳,恐怕會忽略背後的職場結構性問題。Z世代指1997年至2012年間出生的人,也是目前最新進入職場的一代。他們在成長及進入職場過程中,親眼見證千禧世代經歷「拚命」文化、裁員潮與職業倦怠,因此對傳統職場強調長工時、過度投入的價值觀更加警惕。然而,「假裝忙碌」並非只有新人會做。上述調查顯示,73%的中階管理者也承認曾刻意營造高效率形象,其中46%是為了在直屬主管面前顯得有效率,27%則是為了向高階主管展示生產力;另有17%坦言,這種行為甚至已經成為習慣性動作。這也凸顯美國企業長期存在的一項問題:企業普遍缺乏衡量實際產出的有效指標,因此傾向將長時間在線、快速回覆訊息、頻繁參與會議等行為,直接與工作績效畫上等號。結果是員工即使已完成手頭工作,也得在通訊軟體上維持「在線」狀態,證明自己仍然忙碌,形成一種變相的職場表演。另一項更弔詭的問題在於,真正提高效率有時反而會受到「懲罰」。調查顯示,64%的受訪者坦言會故意放慢工作速度,以免太早完成任務後被賦予更多工作;若不必承擔額外後果,則有高達71%的人表示,完成工作後希望能直接下線休息。AI的普及讓這項矛盾更加突出。波士頓顧問公司(BCG)研究顯示,66%的員工幾乎沒有獲得公司指導,不知道該如何運用AI替自己節省下來的時間。換言之,即使企業投入AI提高生產力,許多員工仍不知道提前完成工作的「獎勵」究竟是提早休息,還是換來更多工作,反而讓AI效率紅利無所適從。《富比士》指出,薪資與付出的脫節同樣削弱員工提高生產力的誘因。2026年6月美國通膨率約3.5%,與平均薪資成長率3.5%相當,代表不少勞工的薪資增幅實際上已直接遭到物價抵銷。當超額付出沒有換來明顯收益時,員工自然會質疑「多做」的意義。尤其在當前環境下,即使績效優異也未必代表工作安全——今年全球已有近12.5萬名員工遭到裁員,更進一步削弱員工投入額外心力的動機。AI進入職場後,也開始挑戰傳統「一天工作8小時」的合理性。調查發現,近75%受訪員工表示,自己通常能在正式下班前至少1至2小時就完成當天工作進度。如果AI讓原本需要8小時的工作縮短至4小時,企業便必須正視一個問題:員工究竟應該因此提早結束工作,還是得繼續耗上4小時「表演我在工作」?《富比士》認為,知識型工作的生產力本來就難以單純用時間衡量,企業因此可以考慮縮短工時,或採取「結果導向工作環境」,將產出與交付成果作為績效核心,而非以員工工作多久、是否一直保持在線作為評判標準。這場「假裝忙碌」的職場鬧劇,或許正是時候該畫下句點。