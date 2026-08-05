饒河夜市內「東發號麵線」因為昨（4）日老闆娘熱情邀請民進黨台北市長候選人沈伯洋在店內牆上簽名，當時還刻意先遮蓋台北市長蔣萬安多年前的簽名，此舉被政治工作者周軒以影片曝光，也引來東發號的Google地標同時被兩邊支持者狂刷一星負評、五星好評。瞬間受到關注的東發號，事實上是在地近百年的老店，主打「清湯」式的麵線，是許多老饕介紹饒河夜市時不會遺漏的名店。
位於饒河街94號福德宮土地公廟旁的東發號蚵仔麵線，據傳創立於1937年，業者僅販售三樣產品，包含蚵仔麵線、肉羮、香菇油飯。
東發號只賣三樣產品 招牌麵線主打「清湯型」
尤其主打的麵線最為特殊，因為坊間大部分麵線的湯汁都有勾芡，這裡賣的則是大骨提煉湯汁並維持不勾芡的清湯，再加入蚵仔、大腸等，算是個獨特的清爽型麵線，因而多年來受到顧客青睞；而香菇油飯則是使用百年麻油老店的麻油炒出，味道噴香；另店家特製的辣油，是不容錯過的絕佳佐料。
仔細查詢業者之前的Google評論，多數吃過的民眾以清爽不膩來形容，也推薦要點同時有蚵仔與大腸的「蚵腸麵線」，也有人提及「麵線湯頭清甜」、「油飯上的麻油香很讚」等；當然也有負評像是「小時候味道不錯常吃，幾年前麵線味道就變了，只有醬油味」，另也有網友覺得以前的風味較濃郁，因此建議要加店家提供的特製辣油，據說香氣撲鼻。
老字號風味 曾獲選米其林「入選餐廳」
事實上，東發號曾經在2018年的《台灣米其林指南》被列入餐盤推薦（現更名為入選餐廳），查詢米其林官網，對於東發號的評價為「與台灣常見的加了玉米澱粉的濃稠湯頭不同，他們的豬骨湯不添加澱粉，因此湯頭清澈，與柔滑的麵線和新鮮飽滿的蚵仔組成一道特色美食。」
🟡東發號資訊一覽：
地址：台北市松山區饒河街143號（饒河夜市）
電話：02-2769-5739
營業時間：8:30~午夜
產品售價：麵線75元、肉羹75元、油飯45元
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尤其主打的麵線最為特殊，因為坊間大部分麵線的湯汁都有勾芡，這裡賣的則是大骨提煉湯汁並維持不勾芡的清湯，再加入蚵仔、大腸等，算是個獨特的清爽型麵線，因而多年來受到顧客青睞；而香菇油飯則是使用百年麻油老店的麻油炒出，味道噴香；另店家特製的辣油，是不容錯過的絕佳佐料。
老字號風味 曾獲選米其林「入選餐廳」
事實上，東發號曾經在2018年的《台灣米其林指南》被列入餐盤推薦（現更名為入選餐廳），查詢米其林官網，對於東發號的評價為「與台灣常見的加了玉米澱粉的濃稠湯頭不同，他們的豬骨湯不添加澱粉，因此湯頭清澈，與柔滑的麵線和新鮮飽滿的蚵仔組成一道特色美食。」
地址：台北市松山區饒河街143號（饒河夜市）
電話：02-2769-5739
營業時間：8:30~午夜
產品售價：麵線75元、肉羹75元、油飯45元