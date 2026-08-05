我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國職棒（KBO）今（4）日中午發出公布，今日、明（5）日加起來共10場比賽全數延賽，原因是遭遇罕見「高溫天氣」，韓職官方解釋，近期全國持續高溫，導致觀賽民眾與球隊面臨安全風險，「我們極為嚴肅看待此事，並將召開由各球團團長及選手協會代表出席的緊急會議。」韓媒指出，昨日有球迷因高溫而陷入昏迷，導致比賽中斷9分鐘，這些都是高溫比賽中衍生的安全疑慮。韓職官方今日正式宣佈，受到高溫影響，今日、明日舉行的10場例行賽全數延賽，多家韓媒皆「史無前例」、「罕見情況」來形容韓職因天氣正面臨運作受阻的危機。據多家韓媒報導，今年韓國深受高溫所苦，自上週週末起，接近40度的高溫讓現場不斷傳出「難以進行比賽」的呼聲，8月首週就有不少比賽因高溫而延賽。韓職昨日公布分階段的「高溫比賽營運標準」，規定指出，若球場所在地區發布高溫警報以上等級，在參考主隊意見後，比賽最多可延後1小時開打；若發布「高溫重大警報」，則可在比賽當天下午1點前決定延賽。《SPOTVnews》指出，新規定上路不到一天，標準就變得模糊不清，並非所有比賽地區都發布「高溫重大警報」，但韓職官方仍決定將全數賽事延賽。而此舉，顯然是受到昨日重大事故影響，當時有球迷陷入昏迷，並從樓梯上摔落、完全失去意識，經過CPR與AED的緊急搶救，該球迷恢復意識並送醫治療，比賽也因此中斷9分鐘。韓媒認為，這些都是高溫比賽中衍生的安全疑慮。韓職預計明日集結球團、選手代表召開緊急會議，針對高溫問題研擬綜合對策。韓職官方解釋，「近期全國持續高溫，導致觀賽民眾與球隊成員面臨安全風險，我們極為嚴肅看待此事，並將召緊急會議。本次會議將以民眾與球員的安全為最優先考量，從零開始重新研討未來的高溫聯賽營運方針與安全對策。」