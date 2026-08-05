我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李多慧（中）和經紀人拉拉（左）累到忍不住在車上睡著。（圖／이다혜 李多慧YouTube）

▲李多慧收到韓文手寫卡片，覺得相當感動，認為所做的一切都有意義。（圖／이다혜 李多慧YouTube）

味全龍韓籍啦啦隊女神李多慧昨（4）日迎來27歲生日，她在YouTube上傳新影片，跟大家分享自己的生日計畫，那就是親自到偏鄉捐款、捐物資。李多慧表示她本來就有準備100萬預算過生日，其中50萬元已經拿去請粉絲吃海底撈了，剩下的50萬元她想做公益，因此李多慧聯絡台中、南投的機構，親自帶著物資還有30萬元的支票南下捐贈，讓粉絲感動不已。李多慧在自己的YouTube頻道分享這次的生日公益計畫，她先是找公司員工開會，討論要捐款至哪個單位，接著又表示，不想只是捐錢而已，希望能奉上有用的物資，幫助弱勢族群生活更便利，款項則用來資助他們圓夢。李多慧的提案獲得工作人員一致好評，於是團隊找到台中、南投2個地方的慈善單位，蒐集當地所需要的物資，立刻直奔大賣場採購。李多慧親自推著推車挑選，最後付款時，2張發票合計起來，共消費了15萬1284元。李多慧為了順利運送物資，還包了一輛卡車隨行，並直接坐上卡車，和司機一起前往社福機構。剛上車時李多慧信誓旦旦表示自己不會睡覺，因為這是禮貌，結果吃完早餐後太睏，還是忍不住睡著，讓粉絲笑翻。捐贈結束後，李多慧也收到小朋友用韓文寫給她的卡片，讓她超級感動，直呼：「我買的床和桌子，完全有意義」。李多慧也承諾自己下次要去花蓮或高雄等更多地方，與其他需要幫助的青少年碰面：「我希望台灣的孩子們都平平安安。」影片的最後，李多慧也再度謝謝粉絲們的支持與應援，更謝謝生下她的父母，感性地說：「沒有你們就沒有我」。該支影片曝光後，讓粉絲看了也感到十分溫馨，紛紛留言稱讚李多慧：「自己買85萬的車…卻花100萬回饋粉絲、回饋社會，大黑（多慧）你真的活該大紅大紫被喜歡」、「連生日都是在想著怎麼花錢做公益做善事，不是想著收多少生日禮物，多慧太讚了」、「感謝李多慧把台灣當成第二個家，也感謝妳的付出。」其實李多慧先前也有多次在台灣捐款的紀錄，2024年4月花蓮發生0403強震時，李多慧就捐了30萬元，去年1月她則拿出50萬元的頻道收入，捐給忠義社會福祉基金會。後來花蓮發生馬太鞍溪堰塞湖洪災，李多慧不僅去當鏟子超人清淤，也再度掏出30萬元善款幫助居民重建，是啦啦隊女神中最人美心善的代表。