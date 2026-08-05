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▲張菲（左）在上海機場被捕獲，自稱是費玉清哥哥。（圖／翻攝自小紅書）

天王張菲淡出螢光幕多年，過著愜意生活，空閒時也會健身、騎腳踏車強健體魄，如果遇到粉絲向他打招呼，他也會熱情回應，最近他現身上海機場被認出，和民眾聊起天，但對方似乎沒認出他，張菲說自己很有名，是費玉清的哥哥，事後對方在社群平台PO出合照，還說懊悔沒跟張菲加微信。一名自稱是新人演員的網友，在小紅書曬出張菲的照片，只見張菲戴著白色帽子，一身運動裝扮顯得格外年輕，而他拉下口罩一邊抽菸一邊聊天，該名網友寫下，「前些天在虹橋機場偶遇一位台灣主持人，他說他是費玉清的哥哥！就是那位台灣綜藝大哥大『菲哥』張菲！」張菲戴著標誌性的大鬍子和墨鏡，結果該名網友竟然沒認出來，他坦言聊了幾句之後，因為太開心了忘記跟張菲加微信，讓他懊悔不已。該名網友在留言區表示，當時他向張菲借火，結果張菲超熱情，兩人才聊起來，還聊到彼此是同行，張菲說自己「很有名」，是費玉清的哥哥，不少人看到都笑他有眼不識泰山，「天吶，你居然不認識菲哥」、「有看過龍兄虎弟請舉手」、「菲哥都沒變呀」。