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張景森引列寧論述示警：「內部分裂」是瓦解國家手段

公共議題淪政治攻防？張景森批：社會陷入零和博弈

張景森點名網紅、媒體：只剩「敵我意識」就該關掉

前政務委員張景森近日在臉書發文，呼籲民眾提高警覺，抵制任何在台灣內部「製造仇恨」的力量。他表示，無論是政治組織或國家層級，內部分裂都將削弱整體戰略能力與制度穩定，並警告台灣目前正陷入高度政治極化，恐讓社會信任逐漸崩解，使外部力量更容易趁隙介入；而若有網紅、媒體以「敵我意識」在討論議題，不論是否「愛台灣」，都應該把它關掉了。張景森指出，俄羅斯革命家、政治學家列寧在《左傾幼稚病》等著作中曾多次提到，政治組織若陷入派系鬥爭與互信危機，將大幅削弱戰略執行力與體制穩定度。他認為，這套邏輯放在國家層次同樣適用，一個國家若內部信任機制崩壞、不同群體彼此敵視，治理能力與社會韌性都會受到影響，而「製造內部分裂」正是毀滅一個國家最顯著的方法。張景森表示，國家分裂主要有兩種來源，第一是內部制度造成激烈權力競爭，第二則是外部勢力介入並利用內部矛盾。他直言，台灣目前面臨的正是嚴重對立問題，社會被切割成不同陣營，彼此缺乏信任與合作空間，「台灣因為嚴重的對立，分裂成碎片，沒有辦法團結，所以外來力量輕易就可以裂解並粉碎台灣。」張景森質疑，如今台灣許多公共議題，是否還存在真正嚴肅的政策討論？目前大量議題都被高度陣營化，社群媒體演算法更強化同溫層與仇恨動員，使異見者被簡化為敵對勢力，這些現象正在消耗社會整體信任資產，也削弱不同群體之間協作的能力。張景森分析，高度政治極化對民主制度帶來多重負面影響，第一、理性討論空間遭壓縮，情緒動員取代政策評估，降低公共治理專業性；第二、對客觀事實的理解逐漸陣營化，導致社會缺乏共同對話基礎；第三、治理效能與韌性下降，政黨與社會陷入零和博弈，加劇制度內耗。張景森強調，民主制度能正常運作，關鍵在於不同立場的群體仍能維持對「共同體」的基本認同，並透過對話、妥協與說服尋找共識，如果公共討論只剩下敵我劃分與排他性對抗，民主機制將失去調節衝突的功能，社會也會逐漸失去合作能力。他直言，任何藉由擴大社會對立、散播仇恨語言來獲取政治利益的論述，都可能對台灣長期社會信任造成傷害。最後，張景森也呼籲民眾，若觀察到部分網紅或媒體長期以「敵我意識」討論所有公共議題，不管他們的動機或者口頭上是不是「愛台灣」，一旦相關言論最後只導向社會分裂、彼此仇視，甚至削弱台灣整體力量，「你就可以把它關掉了」，避免成為粉碎台灣的工具。