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感謝麥考爾受中國制裁仍長期挺台 林佳龍：期待深化與德州交流

外交部長林佳龍昨（4）日陪同總統賴清德於總統府頒授美國聯邦眾議院外交委員會榮譽主席麥考爾（Michael McCaul）「大綬景星勳章」，並於外交部設宴歡迎麥考爾再次訪問台灣。林佳龍表示，麥考爾多年來始終以實際行動支持台灣，對深化台美夥伴關係貢獻卓著。林佳龍表示，麥考爾長期支持《台灣關係法》，在美國國會持續為台灣發聲，推動對台軍售及多項友台法案，並多次率團訪問台灣。即使因此遭到中國制裁，仍堅定支持台灣，甚至將此視為追求自由的榮譽勳章，令人由衷敬佩。林佳龍轉述，麥考爾表示，他不是代表共和黨、也不是代表民主黨，而是以一位深切珍視台美人民情誼的美國人身分發言。他並表示，台灣證明了民主制度確實可行；身為德州人，也以象徵自由與韌性的牛仔精神為豪，並相信自由終將戰勝專制。林佳龍表示，談到德州，大家常開玩笑「德州什麼都大！」他指出，台灣與德州在能源、人工智慧及高科技產業等領域具有高度互補性，雙方擁有廣闊的合作空間，是天然的合作夥伴，期待持續深化各領域交流合作。最後，林佳龍再次誠摯感謝麥考爾多年來始終如一支持台灣，透過他，也讓大家看見「我愛台灣」最具體的行動與最深刻的意義。