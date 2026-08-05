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美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）舊金山巨人隊「風之孫」李政厚今（5）日在面對德州遊騎兵隊時，於9局下發生要命的「再見跌倒」，因飛球判斷失誤，讓遊騎兵隊跑回再見分，最終巨人隊以4：5落敗。李政厚在求落地後，一度癱坐在地上，神情相當沮喪，不過官方並未將此記為李政厚失誤，而是一支二壘安打，但對選手本人來說，絕對是一顆沈重的防守判斷失誤。此役李政厚扛先發第2棒、右外野手，全場5打數敲出1支二壘安打，連續4場比賽敲安、連續3場比賽都擊出長打，打擊率下降至3成05、OPS.792。不過李政厚在防守端卻出現要命失誤，導致球隊吞下敗仗。此役巨人隊一路落後，直到7局上追平比數，8局下又被遊騎兵隊攻下2分超前分，不過9局上巨人隊展現韌性，再次將比分扳平為4：4。進入關鍵的9局下，遊騎兵隊在兩出局後攻佔一、二壘，杜蘭（Ezequiel Duran）擊出右外野手飛球，原本預估能被接殺形成飛球出局，但李政厚的判斷卻出現偏差。球落下的位置比他一開始鎖定的更偏右側，李政厚最後跌到在地上，二壘跑者也回到本壘攻下再見分，以5：4氣走巨人隊。判斷失誤的李政厚一瞬間癱坐在地、相當沮喪。不過官方並未將此記為李政厚的失誤，而是記為杜蘭的二壘安打，儘管如此，李政厚的這次守備表現顯然令人遺憾。當時轉播主播在看到杜蘭擊球的擊球初速與方向時原本表示，「這是個飛球」，但隨後看到李政厚沒能接住球時，忍不住驚呼，「（李政厚）漏掉了！比賽就這樣結束了！」即便該球未被記失誤，但對李政厚而言，絕對是極其沉痛的一次防守判斷失誤。