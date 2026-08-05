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AirPods測試版更新：4款機型都可升級

▲新版韌體也將加入自訂EQ與適應性模式調整功能。（圖／記者周淑萍攝）

升級後可能會有哪些新功能？

AirPods測試版怎麼更新？

蘋果近日釋出AirPods最新測試版韌體，支援AirPods Pro 3、AirPods Pro 2、AirPods 4與AirPods Max 2等4款機型，這次更新主要配合iOS 27新功能，除了改善連線穩定性，也將加入自訂EQ與適應性模式調整，讓使用者依喜好微調音質、降噪與通透等整體聆聽效果，預計最快會在9月跟著iOS 27一起釋出。外媒《MacRumors》報導，蘋果針對iOS 27推出第4版AirPods測試韌體，版本編號從前一版的「9A5314b」更新為「9A5336b」，目前率先開放給開發者使用，支援機型包括：AirPods Pro 2、AirPods Pro 3、AirPods 4、AirPods Max 2。目前蘋果尚未公布這一版韌體的完整更新說明，可能主要聚焦於修正錯誤、改善連線穩定性，以及進一步優化iOS 27新功能。一般公開測試版預計也會在後續推出。想搶先體驗的使用者，需先在相容的iPhone、iPad或Mac安裝測試版系統，並進入裝置的AirPods設定頁面，開啟「Beta韌體更新」選項。開啟後，將AirPods連接至蘋果裝置，並讓耳機或充電盒保持充電狀態，系統便會在背景自動下載及安裝。由於AirPods沒有像iPhone一樣的手動「立即更新」按鈕，實際完成更新可能需要數小時。