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成軍28年的台中市光復國中棒球隊即將於8月8日遠赴澎湖征戰，為鼓勵這群在烈日下奮戰的小將，市議員張芬郁攜手熱心家長洪勝峰，今(5)日上午前往學校捐贈80件風衣。期盼全新隊服能為孩子們遮風擋雨，凝聚團隊士氣，成為基層棒球最堅實的後盾。市議員張芬郁表示，光復國中棒球隊目前有52名隊員，在大太陽底下的訓練與比賽相當辛苦。看著每個孩子曬得黝黑卻笑容滿面，她非常欽佩小球員們從國小一路堅持打棒球到國中未曾放棄。她指出，汎華實業負責人洪勝峰，其子也是球隊一員，他基於愛屋及烏的心情長期支援球隊；此次兩人共襄盛舉，一同為小球員們添購裝備。洪勝峰分享，身為家長，看待孩子的隊友就像自己的兒子一樣，想為孩子添購裝備時，自然也會想到其他隊員的需求。因考量隊員們平時外出缺乏統一的制服，特別趕在球隊前往澎湖參加「菊島盃全國青少年棒球錦標賽」前，贈送每人一件風衣。他也期盼教育局能挹注更多資源，支持偏鄉體育發展。棒球隊長林同學開心地表示，打棒球雖然辛苦但非常有趣，在球隊裡認識了來自不同小學的朋友，大家一起訓練、比賽，同甘共苦。他十分感謝叔叔、阿姨贈送的風衣，一定會好好珍惜，用來遮風擋雨並好好保護自己。