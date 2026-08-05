我是廣告 請繼續往下閱讀

◼︎台北市8月6日停水範圍一次看

▲台北市信義區8月6日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市中山區8月6日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市士林區8月6日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市內湖區8月6日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎新北市8月6日停水範圍一次看

▲新北市三重區8月6日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市新店區8月6日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市中和區8月6日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市三重區8月6日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市中和區8月6日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市三重區8月6日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎桃園市8月6日停水範圍一次看

▲桃園市平鎮區8月6日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲桃園市中壢區8月6日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台中市8月6日停水範圍一次看

▲台中市大肚區8月6日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台南市8月6日停水範圍一次看

▲台南市永康區8月6日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市白河區8月6日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市善化區8月6日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎高雄市8月6日停水範圍一次看

▲高雄市8月6日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎宜蘭縣8月6日停水範圍一次看

▲宜蘭縣8月6日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎彰化縣8月6日停水範圍一次看

▲彰化縣8月6日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎雲林縣8月6日停水範圍一次看

▲雲林縣古坑鄉8月6日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲雲林縣褒忠鄉8月6日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎嘉義縣8月6日停水範圍一次看

▲嘉義縣8月6日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲嘉義縣東石鄉8月6日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎嘉義市8月6日停水範圍一次看

▲嘉義縣市8月6日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲嘉義市西區8月6日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲嘉義市西區8月6日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎花蓮縣8月6日停水範圍一次看

▲花蓮縣8月6日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎澎湖縣8月6日停水範圍一次看

▲澎湖縣8月6日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

停水前後注意事項

下班回家記得儲水備用！根據台灣自來水公司最新公告，8月6日（週四）在以及共13縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、新裝工程等，最長影響時間達10小時。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市8月6日停水影響範圍與時間，讓您迅速掌握是否影響到自家供水情況。🕦影響時間：8月6日11時至15時(共4小時)📍停水地區信義區：基隆路1段172巷🕦影響時間：8月6日11時至15時(共4小時)📍停水地區中山區：五常街53巷至民族東路410巷🕦影響時間：8月6日11時30分至15時30分(共4小時)📍停水地區士林區：社子街146巷及146巷7弄、150巷2號至8號🕦影響時間：8月6日09時至16時(共7小時)📍停水地區內湖區：環山路2段52至72號、50巷、68巷全巷弄。🕦影響時間：8月6日11時至15時(共4小時)📍停水地區三重區：重陽路1段20巷及重陽路1段26巷🕦影響時間：8月6日10時至16時(共6小時)📍停水地區新店區：安和路三段2號至44號🕦影響時間：8月6日10時至14時(共4小時)📍停水地區中和區：立德街單號側19號至23號🕦影響時間：8月6日11時30分至15時30分(共4小時)📍停水地區三重區：溪尾街(仁華街至仁愛街)單雙號側。🕦影響時間：8月6日12時至20時(共8小時)中和區：連城路87號、91號、93號95號、97號、101號、103號、連城路75巷弄(全部用戶)、連城路89巷(全部用戶)、連城路99巷(全部用戶)、連勝街6號、22號及24號、連勝街26巷6號旁工地、景平路547號至565號(單號側)、景平路575號至597號(單號側)、景平路545巷弄(全部用戶)。🕦影響時間：8月6日10時至16時(共6小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區三重區：五谷王南街；含附近巷弄。🕦影響時間：8月6日13時30分至16時30分(共3小時)停水原因：管網封閉調查作業。📍停水地區平鎮區：高雙里；復旦路三段、賦梅北路等沿線路段含其巷弄。🕦影響時間：8月5日23時至6日04時(共5小時)停水原因：管網封閉調查作業。📍停水地區中壢區：正義里、信義里；中北路二段、中山東路一段、南昌街、吉安街、嘉善街、嘉興二街、嘉興街、大安街、安東街、寶慶街、廈門街、廣州路、成都路、新興北街、新興路、昆明街、東明街、東林二街、漢口街、潮州街、甘肅二街、福州路、蘭州二街、蘭州街、衡陽街、金山一街、金山三街、金山二街、長沙路沿線路段含其巷弄。🕦影響時間：8月6日09時至17時(共8小時)停水原因：新裝用戶工程停水📍停水地區大肚區：大德一街、大德二街、大明五街、大明四街。🕦影響時間：8月6日09時至17時(共8小時)停水原因：污水下水道改遷工程📍停水地區永康區：大橋一街73巷1號至65號(含弄)、大橋一街73巷40弄。🕦影響時間：8月6日09時至17時(共8小時)影響原因：因台電停電，影響關子嶺第一加壓站供水📍降壓地區白河區：仙草里、六溪里、大林里、河東里、虎山里、關嶺里。共6個村里。🕦影響時間：8月6日09時至18時(共9小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區善化區：和平路、民權路。🕦影響時間：8月6日0時至05時(共5小時)停水原因：計量管網委外建置及漏水調查📍停水地區梓官區：中學路、中崙路、仁愛路、信義路、信興一路、八德路、同安路、和平路、大宅街、大舍北路、大舍東路、平安街、平等路、梓官路、樹德街、民權街、自由路、進學路。🕦影響時間：8月6日13時至17時(共4小時)停水原因：道路埋管-新舊管聯絡📍停水地區宜蘭市：林森路、校舍路。🕦影響時間：8月6日08時至17時(共9小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區鹿港鎮：仁愛街、光明街、平和路、思源路、明智路、樂群路、永平街、治平街、長安路、鹿東路、鹿興路。🕦影響時間：8月6日08時至18時(共10小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區古坑鄉：中正路、中興一路、中興三路、中興二路、中華路、古興路、新生路、西平路。🕦影響時間：8月6日08時至18時(共10小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區褒忠鄉：三民路、中正路、埔姜街。🕦影響時間：8月6日00時至05時(共5小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區太保市：安仁里、東勢里。朴子市：大葛里。鹿草鄉：豊稠村。共4個村里。🕦影響時間：8月6日22時至07日04時(共6小時)停水原因：尋找相關漏水位置確認📍停水地區東石鄉：東石村 、猿樹村、溫港村、型厝村。🕦影響時間：8月6日09時至18時(共9小時)停水原因：消防栓新設工程📍停水地區嘉義市西區：下埤里賢達路617~632號、嘉義縣太保市：北新里溪底寮1號~38號等相關巷弄。🕦影響時間：8月6日09時至18時(共9小時)停水原因：消防栓新設工程📍停水地區西區：西平里友忠路301~431號、友忠路327巷1號、友忠路327巷2弄1~12號、友忠路327巷4弄1~24號、等相關巷弄，詳如圖示區塊。🕦影響時間：8月6日09時至18時(共9小時)停水原因：消防栓新設工程📍停水地區西區：竹圍里友愛路234~360號等相關巷弄。🕦影響時間：8月6日09時至16時(共7小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區吉安鄉：中央路一段、中央路二段、中興路、吉安路三段、吉安路二段、吉昌一街、吉昌三街、吉昌二街、吉興三街、吉興二街、吉興四街、福德街、福昌一街、福昌三街、福昌二街、福昌路、福興一街、福興七街、福興三街、福興二街、福興五街、福興八街、福興六街、福興四街、福興路、稻興一街、稻興三街、舊村一街、舊村三街、舊村二街、舊村五街、舊村六街、舊村四街。🕦影響時間：8月6日08時至16時(共8小時)停水原因：分區計量管網漏水管段調查及封閉測試作業📍停水地區七美鄉：平和村、中和村、海豐村等範圍為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。另外，由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。