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一卡通公司4日宣布，即日起於四大超商開放玉山銀行信用卡及王道銀行Debit卡綁定付款服務，提供消費者更多元且彈性的支付選擇。為歡慶多元支付服務擴增，一卡通公司自8月5日起祭出限時領券活動，輸入「紅橘綠買起來」指定優惠券代碼即可領取7-ELEVEN 50元優惠券，單筆消費滿159元即可兌換，回饋率逾30%！一卡通 iPASS MONEY持續擴大信用卡支付應用場景，目前四大超商已可綁定聯邦、玉山信用卡及王道Debit卡付款，另7-ELEVEN也可綁定中國信託信用卡付款，讓用戶有更多元的支付選擇。為慶祝服務升級，一卡通公司特別推出限時不限量回饋活動。自8月5日至8月14日期間，民眾於iPASS MONEY APP輸入指定優惠券代碼「紅橘綠買起來」，即可領取7-ELEVEN 50元優惠券。取得優惠券後，於7-ELEVEN使用iPASS MONEY帳戶餘額或綁定聯邦卡、中信卡、玉山卡、王道Debit卡付款，單筆消費滿159元後3分鐘內即可兌換優惠券獲得50元儲值金，每人限領一張，活動限時不限量。一卡通公司表示，iPASS MONEY持續以用戶需求為核心推動支付服務創新，透過會員整合、多元支付功能升級及跨場景應用拓展，讓電子支付不只是付款工具，更成為串聯會員服務、發票管理與日常消費的重要入口。目前iPASS MONEY用戶數已突破720萬，為國內主要電子支付品牌之一。未來將持續攜手合作夥伴深化支付生態圈布局，拓展更多元的支付應用場景，打造更便利、安全且高效率的智慧支付環境，提供民眾更優質的數位生活體驗。