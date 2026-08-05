2026年城鎮韌性（防空）演習將於8月10日及13日在中、北部共14個縣市實施行動網路降速演練，模擬戰爭、天災及網路攻擊等情境下的通訊應變能力。由於演練期間手機上網速度可能下降，中華郵政提醒，公司系統雖正常運作，但民眾使用行動網路查詢郵件、EZPost、i郵箱及辦理金融服務時，可能出現連線變慢、交易延遲或資料更新較慢等情況，建議改用Wi-Fi、有線網路或臨櫃辦理，並避免重複操作，以免影響交易。
城鎮韌性演習「行動網路降速」怎麼辦？郵局作業辦法一次看
中華郵政表示，演練期間公司系統仍會維持正常運作，但若民眾透過手機行動網路使用郵局官網、線上申請、EZPost登打託運單、查詢掛號郵件或i郵箱等服務，可能出現網頁載入緩慢、暫時無法使用，或郵件狀態更新延後等情況，因此建議優先改用Wi-Fi或有線網路連線。
此外，外勤郵務人員利用PDA進行包裹、快捷郵件掃描及簽收回傳時，也可能因網路降速導致資料延後上傳。不過待演練結束、網路恢復正常後，系統將自動補傳，不影響最終查詢結果。
中華郵政提醒，演練期間應盡量避免透過行動網路辦理轉帳、繳費、繳稅、帳戶連結支付及其他需即時驗證的金融交易。如有急迫需求，建議改以Wi-Fi、有線網路或臨櫃辦理，以降低交易逾時、中斷或失敗的風險。
另外，行動郵局App推播通知及各項即時訊息也可能延遲發送。若遇網路不穩，切勿重複操作，待演練結束後再登入網路郵局或行動郵局確認交易結果，並妥善保留相關紀錄。
中華郵政表示，若民眾有保險相關業務急需辦理，可改採臨櫃或紙本申請方式，以避免因網路降速影響申辦流程。若演練期間遇到郵務、儲匯或壽險服務相關問題，也可聯繫中華郵政顧客服務中心尋求協助。
🟡2026年城鎮韌性演習「行動網路受阻」演練時間、地點
📍中部地區
📌日期：2026年8月10日（星期一）
📌時間：14時30分至15時
演練縣市：
◼︎苗栗縣
◼︎台中市
◼︎彰化縣
◼︎南投縣
◼︎雲林縣
◼︎嘉義縣
◼︎嘉義市
📍北部地區
📌日期：2026年8月13日（星期四）
📌時間：14時30分至15時
演練縣市：
◼︎台北市
◼︎新北市
◼︎基隆市
◼︎桃園市
◼︎新竹縣
◼︎新竹市
◼︎宜蘭縣
我是廣告 請繼續往下閱讀
中華郵政表示，演練期間公司系統仍會維持正常運作，但若民眾透過手機行動網路使用郵局官網、線上申請、EZPost登打託運單、查詢掛號郵件或i郵箱等服務，可能出現網頁載入緩慢、暫時無法使用，或郵件狀態更新延後等情況，因此建議優先改用Wi-Fi或有線網路連線。
中華郵政提醒，演練期間應盡量避免透過行動網路辦理轉帳、繳費、繳稅、帳戶連結支付及其他需即時驗證的金融交易。如有急迫需求，建議改以Wi-Fi、有線網路或臨櫃辦理，以降低交易逾時、中斷或失敗的風險。
另外，行動郵局App推播通知及各項即時訊息也可能延遲發送。若遇網路不穩，切勿重複操作，待演練結束後再登入網路郵局或行動郵局確認交易結果，並妥善保留相關紀錄。
中華郵政表示，若民眾有保險相關業務急需辦理，可改採臨櫃或紙本申請方式，以避免因網路降速影響申辦流程。若演練期間遇到郵務、儲匯或壽險服務相關問題，也可聯繫中華郵政顧客服務中心尋求協助。
🟡2026年城鎮韌性演習「行動網路受阻」演練時間、地點
📍中部地區
📌日期：2026年8月10日（星期一）
📌時間：14時30分至15時
演練縣市：
◼︎苗栗縣
◼︎台中市
◼︎彰化縣
◼︎南投縣
◼︎雲林縣
◼︎嘉義縣
◼︎嘉義市
📍北部地區
📌日期：2026年8月13日（星期四）
📌時間：14時30分至15時
演練縣市：
◼︎台北市
◼︎新北市
◼︎基隆市
◼︎桃園市
◼︎新竹縣
◼︎新竹市
◼︎宜蘭縣