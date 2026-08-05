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城鎮韌性演習「行動網路降速」怎麼辦？郵局作業辦法一次看

▲配合2026城鎮韌性演習，8月10日及13日將首度進行行動網路降速演練，中華郵政表示，若有急需辦理郵務、儲匯或壽險業務，建議使用Wi-Fi、有線網路，或直接前往郵局臨櫃辦理。（圖／NOWNEWS資料照）

🟡2026年城鎮韌性演習「行動網路受阻」演練時間、地點

▲2026年城鎮韌性（防空）演習將首次納入「行動網路受阻」演練，由NCC與電信業者合作，於8月10日及13日在北、中部14縣市實施30分鐘手機網路限速測試，模擬重大災害或戰時通訊壅塞情境。（圖／新北市政府警察局）

2026年城鎮韌性（防空）演習將於8月10日及13日在中、北部共14個縣市實施行動網路降速演練，模擬戰爭、天災及網路攻擊等情境下的通訊應變能力。由於演練期間手機上網速度可能下降，中華郵政提醒，公司系統雖正常運作，但民眾使用行動網路查詢郵件、EZPost、i郵箱及辦理金融服務時，可能出現連線變慢、交易延遲或資料更新較慢等情況，建議改用Wi-Fi、有線網路或臨櫃辦理，並避免重複操作，以免影響交易。中華郵政表示，演練期間公司系統仍會維持正常運作，但若民眾透過手機行動網路使用郵局官網、線上申請、EZPost登打託運單、查詢掛號郵件或i郵箱等服務，可能出現網頁載入緩慢、暫時無法使用，或郵件狀態更新延後等情況，因此建議優先改用Wi-Fi或有線網路連線。此外，外勤郵務人員利用PDA進行包裹、快捷郵件掃描及簽收回傳時，也可能因網路降速導致資料延後上傳。不過待演練結束、網路恢復正常後，系統將自動補傳，不影響最終查詢結果。中華郵政提醒，演練期間應盡量避免透過行動網路辦理轉帳、繳費、繳稅、帳戶連結支付及其他需即時驗證的金融交易。如有急迫需求，建議改以Wi-Fi、有線網路或臨櫃辦理，以降低交易逾時、中斷或失敗的風險。另外，行動郵局App推播通知及各項即時訊息也可能延遲發送。若遇網路不穩，切勿重複操作，待演練結束後再登入網路郵局或行動郵局確認交易結果，並妥善保留相關紀錄。中華郵政表示，若民眾有保險相關業務急需辦理，可改採臨櫃或紙本申請方式，以避免因網路降速影響申辦流程。若演練期間遇到郵務、儲匯或壽險服務相關問題，也可聯繫中華郵政顧客服務中心尋求協助。演練縣市：◼︎苗栗縣◼︎台中市◼︎彰化縣◼︎南投縣◼︎雲林縣◼︎嘉義縣◼︎嘉義市演練縣市：◼︎台北市◼︎新北市◼︎基隆市◼︎桃園市◼︎新竹縣◼︎新竹市◼︎宜蘭縣