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▲《大步走 Big Walk》支援2至12人跨平台連線，玩家將操作外觀奇特、由3顆圓球組成的可愛生物。（圖／Steam）

▲《大步走 Big Walk》設有明確的終點目標，但玩家也能選擇拋下任務。（圖／Steam）

以經典遊戲《無名鵝愛搗蛋》聞名的獨立工作室 House House 推出全新力作《大步走 Big Walk》，正式登上 PC Steam、PS5 與 Switch 2 平台並支援繁體中文，這款最多支援12人合作的冒險遊戲，一經推出便迅速攻佔 Steam 全球暢銷排行榜第2名，成為今年夏季最受矚目的合作派對遊戲之一。《大步走 Big Walk》是一款支援2至12人跨平台連線的開放世界探險遊戲，讓玩家與好友不論在何種平台都能同樂。玩家在遊戲中將操作外觀奇特、由3顆圓球組成的可愛生物，一起在廣闊的地圖中穿梭。遊戲設有明確的終點目標，但玩家也能選擇拋下任務，單純與好友在野外世界漫步閒晃。本作最大的特色在於高度擬真的即時語音通訊機制，語音音量會隨著玩家彼此間的距離拉遠而逐漸減弱，當玩家隔著牆壁對話時，語音會變得沉悶；而使用無線電對講機溝通時，則會伴隨著逼真的雜訊干擾音。為了克服地圖中的各種謎題，遊戲提供無線電、大聲公、雙筒望遠鏡及牛鈴等各式奇特道具，遊戲中還會隨機發生無法開口說話的突發狀況，玩家必須改用肢體動作與手勢進行非語音溝通，遊戲地圖靈感則源自澳洲東南海岸的「威爾遜岬國家公園」，帶領玩家體驗壯麗的野外自然風光與默契大考驗。開發團隊 House House 透露，《大步走 Big Walk》的靈感源自於2020年 COVID 疫情封城期間，當時團隊成員面臨隔離，共同在線上開發並遊玩這款遊戲，成了彼此日常陪伴與維持聯繫的主要方式。他們致力於將現實生活中與朋友相處、徒步旅行時隨口聊廢話的狂熱活力，完美融入到遊戲的角色互動中。《大步走 Big Walk》歷時6年開發的佳作，最初其實只是團隊為了熟悉線上多人連線技術而製作的迷你原型，原訂僅花費幾個月時間。然而成員在測試時發現遊戲樂趣無窮，根本停不下來，最終使其成長為一部極具野心的大作。