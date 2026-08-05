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▲雷蒙恩甚至爆料先前早已向私下向隊友陳冠全打聽，陳冠全就跟他說：「他應該會來。」（圖／記者陳昱慈攝）

CBA天津榮鋼先行者今（5）日在官方聲明中指出，台灣明星後衛林庭謙合約到期後，將加盟TPBL臺北台新戰神，雖然戰神球團對此仍維持「不予回應」的態度，但隊內球員面對媒體詢問時，已經藏不住期待心情。從雷蒙恩、陳冠全到丁聖儒今日出席瓊斯盃記者會，都對這位中華隊主控可能加入表達高度期待，認為若消息成真，將大幅提升球隊競爭力。雷蒙恩更是直接高喊：「覺得可以拿冠軍了。」值得一提的是，林庭謙沒有打本屆瓊斯盃，因此沒有出席今日的記者會。林庭謙沒有打本屆瓊斯盃，因此沒有出席今日的記者會。征戰CBA天津榮鋼先行者長達6年的台灣明星後衛林庭謙，今日獲前東家發出感性離隊聲明。驚喜的是，天津球團不僅證實已經開出「頂薪」留人遭拒，更在官宣文中直接幫忙公佈林庭謙下一站將正式返台降臨TPBL職籃，並加盟臺北台新戰神隊。戰神新星雷蒙恩在聽聞林庭謙有機會加盟的消息後，受訪時難掩興奮情緒、笑聲不斷：「聽到了就超級開心、超級期待。覺得我們可以贏得冠軍了。」雷蒙恩甚至爆料先前早已向私下向隊友陳冠全打聽，陳冠全就跟他說：「他應該會來。」曾與林庭謙在國家隊並肩作戰的常人陳冠全也給予極高評價。陳冠全透露林庭謙私下極度自律且熱愛籃球，「林庭謙自己有一本專屬筆記本，每天練完球都會記錄自己犯了什麼錯、哪裡需要加強，他真的是個『球痴』。」陳冠全強調，林庭謙是那種可以用態度感染全隊的領袖型球員，「如果他真的來，對我們絕對是超有感覺的補強。」林庭謙作為亞洲等級的頂尖持球點，加入後勢必會對戰神現有的後場球權分配造成衝擊。對此，戰神主力後衛丁聖儒坦言早已做好自我調整的準備。談到未來可能面臨球權縮減或上場時間調整，丁聖儒大方表示：「他的持球能力與實力大家在國家隊和CBA都有目共睹。這不是『讓不讓球權』的問題，而是球隊要朝向好的方向走。如果有一個能力更好的人可以帶領大家把進攻帶得更有效率，球員就是想辦法去適應、調整好自己的角色，幫助球隊贏球。」