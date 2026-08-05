我是廣告 請繼續往下閱讀

肯德基《新世紀福音戰士》8/11開賣！8款盲卡、立牌、馬克杯一覽

▲肯德基《新世紀福音戰士》周邊商品來了（圖／記者蕭涵云攝）

肯德基x新世紀福音戰士周邊商品！

▲5張角色卡及3張閃卡隱藏版。（圖／記者蕭涵云攝）

▲肯德基《新世紀福音戰士》留言立牌。（圖／記者蕭涵云攝）

▲肯德基《新世紀福音戰士》馬克杯。（圖／記者蕭涵云攝）

▲肯德基《新世紀福音戰士》多用途墊。（圖／記者蕭涵云攝）

▲肯德基《新世紀福音戰士》聯名包裝。（圖／記者蕭涵云攝）

肯德基新世紀福音戰士「EVA盲卡霸氣餐」！

▲肯德基聯名《新世紀福音戰士》開吃「EVA盲卡霸氣餐」。（圖／記者蕭涵云攝）

兩階段開搶周邊商品收集方式！

第一波自8月11日起！

第二波自8月25日起！

加碼活動！

▲聯名紅白醬開吃。（圖／記者蕭涵云攝）

超人氣動漫《新世紀福音戰士（EVANGELION）》降臨肯德基！台灣速食品牌首見EVA限定初號機、零號機，8款限量新世紀福音戰士角色盲卡（5款角色＋3款閃卡隱藏版）、角色留言立牌、聯名馬克杯、聯名多用途墊及聯名主題包裝一次開箱，《NOWNEWS今日新聞》記者直擊，周邊商品實品質感不錯，值得收藏。肯德基搶先全台速食，首度攜手經典動漫《新世紀福音戰士（EVANGELION）》，主打「爆脆無骨雞腿霸」雙醬聯名套餐開吃「EVA盲卡霸氣餐」。◾️碇真嗣x初號機、綾波零x零號機、明日香x2號機、薰xMark.06、真理x8號機共5款角色卡，及2款初號機、適格者們共3款閃卡隱藏版，全套8款。◾️碇真嗣、綾波零、明日香三位主角，搭配肯德基紅色留言板。◾️雙面印製碇真嗣與初號機。◾️有如在桌面放上橫式初號機與手稿圖樣的長方形海報。◾️共有XL套餐盒、蛋撻盒、炸雞盒、與大小兩款雙面印製紙袋。肯德基嚴選厚切去骨雞腿肉，獨家工法現炸出外酥內嫩多汁的全新口感，並首度為《新世紀福音戰士》推出限定零號機立繪包裝設計「冷靜白醬」開吃香檸優格醬、與2號機的紅色機體立繪呈現的「熾熱紅醬」享用韓式辣醬。肯德基聯名《新世紀福音戰士》8月11日至9月7日限時四週販售，數量有限，售完為止。◾️餐點內容：爆脆雞腿霸 x 3＋熾熱紅韓式辣醬＋冷靜白香檸優格醬＋盲卡包＋原味蛋撻＋百事可樂（中）＋薯餅。◾️「爆脆無骨雞腿霸 x 2＋咔啦脆雞＋香酥脆薯（小）＋原味蛋撻＋百事可樂（中）＋熾熱紅韓式辣醬＋任選一款：聯名馬克杯／聯名角色留言立牌／新世紀福音戰士多用途墊。「爆脆無骨雞腿霸 x 7+熾熱紅韓式辣醬+冷靜白香檸優格醬+任選一款：聯名馬克杯／聯名角色留言立牌／新世紀福音戰士多用途墊」。◾️此外，8月11日開賣首日，凡穿著紅色或白色服飾至指定活動門市（台北承德、三重重新二、中壢民族、台中公益、彰化中山、高雄站前），即可免費獲得限量「爆脆無骨雞腿霸」乙份及任一限定沾醬乙份。