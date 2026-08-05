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受到美股指數昨全面收紅，台股今（5）日開高走高，開43809.83點，盤中最高觸及44980.31點，上漲1619點，收盤44611.6點，上漲1250.94點、漲幅2.88%，重回月線與季線；成交量約1.14兆。權王台積電上漲85元、漲幅3.66%，收2405元，重回所有均線。聯發科上漲135元，收4000元，同樣重新站上均線；鴻海上漲8.5元，收258.5元。日月光投控上漲8元，收593元；台達電上漲30元，收1650元。力積電創辦人、董事長黃崇仁上週五辭世，昨日開記者會說明後續營運佈局，也公布追思事宜。相關消息增加市場信心，股價連2日亮燈漲停，收66.1元。記憶體三雄中華邦電近日表現搶眼，再連續3根漲停後，今日一度亮燈，終場收169元、漲幅7.6%。南亞科則上漲2%，收445元；旺宏則呈現紅翻黑，收117.5元，跌幅2%。今日成交量前十名分別為群創、聯電、力積電、華邦電 、友達、緯創、旺宏、元大台灣50 、南亞科、光寶科。今日上市櫃合計76檔漲停、2檔跌停。