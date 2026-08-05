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台灣職籃球星高國豪在休賽季的動向備受外界矚目。目前正隨中華隊備戰成都賽事的高國豪，近日在受訪時親自揭露了未來的規劃與心境。他坦言，目前會將重心全數放在中華隊的賽事上，待賽事告一段落後再做最終決定；同時他也透露，對於是否勇敢踏出舒適圈「旅外」挑戰，內心感到「非常煎熬」。面對外界最關心的合約狀況與未來去向，高國豪表示，現階段想先把眼前中華隊的任務做好，之後再決定下一步。當被問及是否有明確的旅外方向時，他吐露了真實心聲：「其實對我來說非常煎熬，這是我最近的心情跟心態，一直在思考到底怎樣才是對自己最好的方向。」現年27歲的高國豪正值籃球員27歲至30歲的生涯巔峰期，這也讓他的決定顯得格外重要。他指出，評估的條件包含未來的職涯走向、出國的時機點，以及各球隊給予的期許與合約條件。高國豪強調：「最重要的是『共識』，雙方條件能互相符合，這方面目前還不方便透露，但真的需要靜下心來好好思考。」對於旅外的意義，高國豪認為這不僅僅是為了薪資條件，更是為了挑戰自我。「每個人都會設定目標，我想出去看看自己的能耐到哪裡。不管是被日本或中國大陸（CBA）等海外球隊看見，這對我來說都是一種肯定與期許。我很清楚自己想要的明確目標，我覺得這才是籃球有趣好玩的地方。」針對近期台灣男籃當家控衛林庭謙結束CBA生涯返台發展的消息，高國豪表達了高度肯定與期待。他回憶起8年前兩人曾在中華隊當過隊友，並表示自己一直都有在關注林庭謙的表現。「他本身的實力就在那邊，在CBA也打得非常好。這次難得有機會回來，對新一代的台灣籃球有很大的幫助。」高國豪開心地說道：「如果未來有朝一日能在場上交手，甚至再次成為中華隊的隊友，這絕對是一件很棒、很榮幸的事。」談到再度披上中華隊戰袍的心情，高國豪顯得相當雀躍。距離上次代表中華隊出戰世界盃賽事已有8年之久，對於外界討論他應該入選藍隊或白隊，他豁達地表示：「最重要的是能夠選上，對我來說就是一件很開心的事情，能在觀眾面前努力打球真的很棒。」有趣的是，此次陣容中高國豪已成為年紀最長的「老大哥」。對此，他十分珍惜與學弟們相處的時光：「學弟們都很願意學習，也相信我，我把一些經驗分享給他們，大家互相切磋。」高國豪也對目前團隊的化學效應讚譽有加。他透露，球隊從上週開始集訓僅一個多禮拜，要在短短兩週內培養出好的凝聚力與默契並不容易，但目前的團隊氛圍與化學效應已經「超出預期」，讓他對接下來的比賽充滿期待。