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公視115年度預算遭提案刪除、凍結達10.2億元，引發輿論譁然，53位來自公視、小公視等第一線製作人發起連署，已超過10萬人響應，包括金鐘影后柯佳嬿也發聲力挺；然而，立法院4日協商時，藍白黨團仍不肯退讓，最終保留送黨團二輪協商。對此，政治評論員吳靜怡怒問，當政治黑手伸入公視，立法院長韓國瑜人在哪裡？請回應10萬公民連署，展現國會高度。「文化，是民主自由的靈魂，自由被政治捆綁，接下來，文化就會消滅。」吳靜怡直言，公視就是台灣民主社會中最不可或缺的文化公共領域，如今卻無比痛心地看到立法院政治粗暴的黑手，正在嚴重的伸入這個本該屬於全體國民的影視文化聖地，​當立委因為董監事會遴選的法制僵局，就揮舞預算大刀，砍向第一線的新聞採訪、兒少教育節目、紀錄片與本土戲劇產製時，這已經不是監督，這是以權謀私的文化暴力。吳靜怡表示，當人民允許自由獨立的公共空間被消失，那麼民主就即刻走向衰退。她更進一步提到，法條清清楚楚寫明：「公共電視屬於國民全體，其經營應獨立自主，不受干涉。」如果每一次政黨輪替、每一次國會攻防，都要拿公共媒體的命脈來開刀，台灣還談什麼文化自主？還談什麼永續的影視生態？當第一線53位製作人不得不放下剪輯筆與攝影機站出來連署時，他們守護的不只是自己的工作，而是台灣創作自由的最後防線。接著，吳靜怡將矛頭指向韓國瑜院長：「您曾說過要讓國會成為文明、理性對話的場所，那麼現在，就是您展現國會議長高度的關鍵時刻！」她質疑，當立法院政治黑手伸入公視、當中華民國文化自主遭遇危機時，韓國瑜人在哪裡？立法院的預算審查演變成打壓公共性、懲罰基層文化工作者的工具時，事實上，國會的尊嚴也正在被消耗，麻煩院長，讓政治回歸政治，讓文化回歸專業，高抬貴手！