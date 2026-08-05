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羅廷瑋手語大酸范雲「不順」 范雲怒嗆「沒比蔣萬安卡」

民進黨台北市長候選人沈伯洋日前公布競選口號「台北順起來」，搭配右手從臉頰往上滑出的手語姿勢，創造風潮。立法院今（5）日衛環委員會進行食安報告，國民黨立委羅廷瑋表示，他看到民進黨立委范雲發言「沒有順起來」，讓他特別登記發言，羅廷瑋更一邊打著「順起來」的手勢一邊大酸「相信有比范雲還要順」。此舉讓范雲在台下怒嗆，「我沒有比蔣萬安卡！」羅廷瑋、范雲今早出席衛環委員會食安報告，羅廷瑋一上台就表示，「因為看到范雲發言非常卡，沒有順起來」，他才特別登記發言，台下立委隨即哄堂大笑。羅廷瑋更表示，范雲講話不順讓他覺得范雲發言「是不是都在心虛？」此話立刻引范雲在台下怒嗆，「我沒有比蔣萬安卡！」羅廷瑋接著說，他特別登記發言，要為人民食安監督、把關，雖然他自己講得也沒有非常順，但應該有比范雲更順！話說完，他又再比了一次手語動作。羅廷瑋發言的影片在社群平台Thread上流傳，只見網友也紛紛表示，「看到小羅講話就好想笑，太可愛了」、「哎呦，哪來的？忽然來個出乎意料的梗」、「小羅怎麼那麼可愛啦！」；不過，也有網友認為「竟然是在嘲笑手語人士嗎？」、「毒油吃起來，甩鍋甩起來」、「感謝幫忙宣傳」、「手語很好笑？藍白怎麼都這種水準？」