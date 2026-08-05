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從剛滿18歲的大學新鮮人，到高齡74歲的阿嬤，127名潭子鄉親今(5)日齊聚一堂，全為了爭取合法安全上路的資格！為便利在地民眾，立委楊瓊瓔、市議員賴朝國與豐原監理站合作辦理「機車下鄉考照服務」，讓鄉親免跑監理站就能就近考照。本次應考年齡層橫跨半世紀，最年輕的是當天剛滿18歲的高中畢業生，最年長者為74歲阿嬤。其中，68歲的劉張阿嬤是路考重考生，她坦言4年前因太過緊張而失利，雖持有汽車駕照，但平時仍以騎機車代步最為方便。為了一圓考照心願，她近期特地抽空到練習場反覆練習，期盼這次能順利過關，日後出門不必再擔心無照上路。潭子區長劉汶軒指出，潭子區人口持續成長，機車是許多學生、上班族與長輩不可或缺的交通工具。下鄉考照服務讓鄉親免除舟車勞頓，在熟悉的環境就能完成考照，不僅省時也大幅降低交通成本。市議員賴朝國表示，此便民服務屢獲鄉親好評，他也特別提醒考生，取得駕照只是安全駕駛的起點，未來上路務必遵守交通規則、全程配戴安全帽，共同營造更安全的交通環境。楊瓊瓔國會辦公室執行長洪柳益表示，楊委員長期關心交通安全，先前已爭取在國道4號橋下空間，比照監理機關規格劃設免費機車練習場，幫助考生提前熟悉流程、降低考試壓力。洪柳益指出，今年潭子場一開放報名便迅速額滿，共有64人參加筆試及路考、63人單獨參加路考。除了準備升大學的新鮮人把握開學前考照外，因應近年無照駕駛罰鍰提高，也促使許多民眾主動考取合法駕照，藉此保障自身與他人的用路安全。