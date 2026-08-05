我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳雪芬會自己寫歌。（圖／翻攝自臉書@吳雪芬）

資深玉女歌手吳雪芬曾以《編織一個情網》和《江漢英豪》走紅，經歷丈夫癌逝、古董生意停擺經濟狀況陷入困境，近來天氣炎熱，她為了省錢家裡冷氣壞了3年都不修，吳雪芬說她會把窗簾都拉上，只穿內褲，靠兩台吊扇和電風扇撐過夏天，吳雪芬也很樂觀，竟說這樣也好，照鏡子時看到自己的身材，就會督促自己做體操健身，沒想到罩杯還因此升級。根據《自由時報》報導，吳雪芬家裡冷氣壞了3年，但她為了省錢決定不修，靠兩台吊扇與一台電風扇撐過夏天，平時她為了涼快一點，會把窗簾拉上，全身脫光只穿內褲，她樂觀喊，這樣也不錯，看到自己的身材就會想做運動健身，每天對著鏡子做擴胸運動，還讓她的罩杯從A升級到C。吳雪芬過去在唱片和戲劇圈都有亮眼成績，最著名的是和爾冬陞、潘迎紫演出的中視八點檔《一代皇后大玉兒》，她在劇中飾演溫柔婉約的皇后，嫁給古董商後便過著家庭主婦的生活，未料丈夫罹癌，歷經上百次化療，腦中風、腦水腫，於6年前癌逝，吳雪芬散盡積蓄替老公治病，如今古董生意也不如以往，才讓她想復出。雖然還沒遇到好的機會，但吳雪芬會在YouTube分享她寫的歌，希望將來有機會能再發片。