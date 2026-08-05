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▲荷姆茲海峽是全球最重要的能源運輸航道之一。（圖／美聯社／達志影像）

▲美國總統川普對伊朗逐漸不耐。（圖／路透社／達志影像）

美國、伊朗與阿曼即將就重新開放荷姆茲海峽達成一項為期60天的臨時通航協議，最快將於本週三（8月5日）正式宣布。這項消息由2名中東地區消息人士及1名美國官員向美國政治新聞網站《Axios》證實，也讓外界高度關注這條全球最重要能源航道的最新動向。根據《Axios》披露，美國、伊朗、阿曼三方圍繞重新開放荷姆茲海峽臨時協議的談判，已持續進行了數週之久。這項臨時協議的核心目的，在於恢復美國與伊朗之間的停火狀態，並藉此重啟伊朗核協議相關談判。不過值得注意的是，協議內容也被外界認為對伊朗做出一定讓步，部分滿足了伊朗要求取得荷姆茲海峽更大通航管控權的訴求——而這樣的權限，在戰前的伊朗手中原本並不存在。2名地區消息人士透露，目前正在討論的臨時協議，將為重新開放荷姆茲海峽設定為期60天的通航時間，由阿曼與伊朗共同執行，必要時期限可以延長。協議具體內容包括：所有通過海峽、駛入波斯灣的船隻，將經由伊朗水域的北部航道航行；所有通過海峽、駛入阿拉伯海的船隻，則將在與伊朗協調下，經由阿曼水域的南部航道航行，等於是替往返船隻劃出明確的「南北分流」路線。在協議施行期間，所有通過的船舶均可免收通行費及其他相關費用，等同大幅降低過境成本。此外，各方也將於30天內合作清除海峽中央航道的水雷；完成排雷作業後，中間航道將依據阿曼與伊朗後續協商出的永久機制，正式開放雙向船舶通行，象徵這條戰略要道有望逐步恢復正常運作。報導指出，除了阿曼與伊朗直接談判外，卡達、巴基斯坦、沙烏地阿拉伯等國官員也一同參與調解努力，美國方面同樣全程積極參與整場談判過程。伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araqchi）目前已原則上同意這項臨時協議，但仍須獲得伊朗最高領袖的最終批准；據傳，伊朗領導層已於本週二完成相關批准程序，等於為協議的正式宣布掃除最後一道關卡。